Белоусов посетил центр беспилотных технологий Минобороны РФ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» и поручил сформировать еще пять новых отрядов БПЛА в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Глава Минобороны РФ лично проинспектировал работу сформированного в августе «Рубикона», где провел совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС России. Также Белоусову показали уничтожение украинской техники в зоне спецоперации.

Отмечается, что в центре ведут подготовку операторов БПЛА и робототехнических комплексов (РТК), а также разрабатывают и внедряют новые системы РТК в российские войска. Его расчеты уже уничтожили более 400 единиц вооружения и техники Вооруженных сил Украины.

Ранее министр обороны поздравил военнослужащих, освободивших город Угледар. Подразделения группировки войск «Восток» освободили город 3 октября.