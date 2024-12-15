СМИ опубликовали карту предполагаемых боевых действий третьей мировой

В случае начала третьей мировой войны предполагаемый фронт в Европе может растянуться от северной границы России с Финляндией, пройти через Эстонию, Литву, Латвию, Швецию и Польшу и закончиться у границы Германии и Дании. Версию карты опубликовал американский журнал Newsweek .

«Новым фронтом может стать северо-восточный фланг НАТО, включающий финскую границу», — написали авторы статьи.

По мнению журналистов, первое столкновение сторон может произойти в Сувалкском коридоре на границе между Польшей и Литвой. К такому заключению в издании пришли из-за его расположения между Калининградской областью и Белоруссией.

Кроме того, авторы статьи упомянули, что боевые действия могут развернуться в Черном и Азовском морях. А на юге трудности для НАТО создаст уверенное положение России в Абхазии.

Ранее стало известно, что Североатлантический альянс концентрирует силы на границах России и Белоруссии. НАТО планирует разместить там системы для тактического ядерного оружия.