Белоусов пообещал увеличить поставки военных роботов в армию на порядок

Поставки наземных робототехнических комплексов в Вооруженные силы России в 2025 году возрастут на порядок. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов на научно-технической конференции, состоявшейся в министерстве.

«Уже в ближайшие годы можно будет говорить об интегрированных в единую сеть беспилотных системах в воздухе, на воде и земле, выполняющих боевые задачи в рамках общего замысла», — добавил он.

Министр отметил, что свои наземные роботы производят во всех группировках войск, они отличаются высокой эффективностью. Белоусов поручил ответственным чиновникам и профильным организациям устранить недостатки, которые выявляются в эксплуатации, и помочь с унификацией производств.

Ранее в военном ведомстве рассказали, как российские дроноводы уничтожили в ДНР два «Леопарда» и десятки единиц другой техники — как советской, так и западной.