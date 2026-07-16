Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Командующий группировкой генерал-майор Константин Нечаев доложил главе ведомства о выполнении боевых задач. Так, в «Центре» выстроили автоматизированную систему огневого поражения, а также сформировали и укомплектовали новые подразделения беспилотных систем.

Белоусов дал поручение доработать программно-аппаратный комплекс для более детальной и точной оценки действий расчетов БПЛА.

«Мы сразу будем видеть объективную эффективность расчетов, смотря на специфику выполняемой задачи операторами в программно-аппаратном комплексе», — сказал он.

Также министр обороны вручил общевойсковому объединению орден Суворова — за массовый героизм, мужество и отвагу в ходе спецоперации.

Ранее стало известно, что Белоусов поздравил группировку «Юг» с освобождением Константиновки в ДНР.