Белоусов доложил Путину об отработке массированного ядерного удара

Белоусов сообщил Путину об отработке ядерного удара в ответ на удар противника

Министр обороны России Андрей Белоусов зачитал доклад о тренировке стратегических сил сдерживания. Он рассказал, что отрабатываются задачи нанесения массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.

Задачи, которые были поставлены перед стратегическими силами сдерживания во время учений, достигнуты в полном объеме, отметили в Минобороны. Все ракеты поразили свои цели.

«В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет», — добавил Белоусов.

Во время мероприятия также проверили подготовку военачальников.

Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Он подчеркнул, что Россия не стремится к обострению гонки вооружений, но будет поддерживать свои силы в готовности к выполнению своих задач. Глава государства подчеркнул, что ядерная триада осталась гарантом суверенитета России.