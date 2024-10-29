Президент Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Он обратился к военным по видеосвязи.

«Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства», — заявил президент.

При этом он добавил, что ядерная триада по-прежнему надежно гарантирует суверенитет и безопасность страны. Путин отметил, что Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, но будет поддерживать ядерные силы на необходимом уровне.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов допустил применение ядерного оружия в случае агрессии против Белоруссии, поскольку та входит в Союзное государство.