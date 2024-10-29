Ядерная триада осталась гарантом суверенитета России — Путин

Путин назвал ядерную триаду гарантом суверенитета и безопасности России

Фото: Пресс-служба Кремля

Ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета России. Такое заявление сделал президент Владимир Путин.

Именно она позволяет решать задачи стратегического сдерживания.

«А также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективный факт глобальной стабильности», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что в условиях усиления геополитической напряженности и возникновения новых внешних опасностей и рисков необходимо располагать актуальными и всегда готовыми к использованию в боевых условиях стратегическими силами.

Путин 29 октября провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Президент напомнил, что Россия не стремится к эскалации гонки вооружений, но будет обеспечивать поддержание ядерных сил на должном уровне.

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