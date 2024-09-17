Барнаултрансмаш увеличил выпуск двигателей для БМП на 50%

Российское оборонное предприятие «Барнаултрансмаш» холдинга «Высокоточные комплексы» («Ростех») нарастило объемы выпуска двигателей для боевых машин пехоты (БМП) на 50%. Об этом сообщил Telegram-канал холдинга.

«За 1,5 года Барнаултрансмаш расширил штат сотрудников на 56% и увеличил фонд оплаты труда более чем на 60%», — написали авторы поста.

В холдинге отметили, что это произошло благодаря модернизации производственных мощностей и введению нового оборудования в работу. Также на предприятие положительно повлияли социальные меры поддержки.

Ранее стало известно, что российский подствольный гранатомет ГП-46 покажут на Международной выставке оборонной промышленности ADEX-2024 в Баку. Мероприятие пройдет с 24 по 26 сентября. Как отметили в пресс-службе концерна «Калашников», на выставке гранатомет впервые представят за рубежом.