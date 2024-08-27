Российский гранатомет ГП-46 впервые покажут за рубежом

Разработанный в России подствольный гранатомет ГП-46 презентуют на Международной выставке оборонной промышленности ADEX-2024 в Баку. Пресс-служба концерна «Калашников» показала новинку.

Выставка пройдет с 24 по 26 сентября. Пресс-служба концерна сообщила, что на ней гранатомет ГП-46 впервые представят за рубежом. Он предназначен для ударов по противнику, который находится в траншеях, окопах и небронированной технике.

Гранатомет калибра 40 миллиметров массой 1,6 килограмма способен стрелять прямой наводкой на расстояние до 400 метров.

Новое оружие можно использовать со специальным съемным прикладом либо присоединив к автомату Калашникова. Солдаты смогут вести настильную и навесную стрельбу, перезаряжая гранатомет поворотом ствола влево или вправо.

В 2023 году концерн «Калашников» выпустил рекордный объем оружия, сообщил RT. Он нарастил производство почти на 40%.