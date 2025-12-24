Сегодня 17:58 Пошли в разгул. Звезды российского шоу-бизнеса подняли гонорары за новогодние выступления 0 0 0 Фото: IMAGO/Christoph Hardt / www.globallookpress.com Знаменитости

Самые дорогие дни на рынке столичных праздников — 25 и 26 декабря. Компании устраивают последний корпоративный праздник в году и стараются отметить это событие с размахом. Однако ивент-агентства отмечают, что организации снизили бюджеты на новогодние корпоративы. В то же время шоу-бизнес поднял цены на выступления. Рассказываем, сколько стоят самые дорогие и самые дешевые артисты.

Шоу-бизнес поднял цены на выступления на 25-30% по сравнению с декабрем прошлого года, сообщил «Коммерсанту» генеральный директор агентства событийного маркетинга N: OW Игорь Демидов. «Компании стали больше фокусироваться на эффективности, клиентских и бизнес-историях — это уж точно не корпоративы. От больших звезд в этом году отказываются. Если говорить про ценники, то лидер — Надежда Кадышева. Ее гонорары в декабре — от 50 миллионов рублей за выступление, и то она соглашается далеко не на каждое», — поделился он. Басту приглашают каждый год. За новогодние проекты он получает около 20-30 миллионов рублей. Среди новых артистов, которые стали популярны, можно назвать Ваню Дмитриенко, Zoloto и «Комнату культуры». Их выступления стоят от шести до 10 миллионов рублей.

«Руки вверх!» и «Звери» просят до 20 миллионов рублей за выступление. А гонорары группы «Ленинград» и Филиппа Киркорова стартуют с этой суммы, учитывая их популярность. И это за 40 минут на сцене. В 2025 году бизнес будет уделять больше внимания внутренним мероприятиям, чем экономии на звездах, отмечает Юрий Мирошников, руководитель ивент-агентства Republic Free.

Компании хотят весело встретить Новый год, поздравить и поощрить сотрудников, а не хайпануть на отрицательном пиаре артиста. Не всех звезд можно предлагать. И это вопрос не только про Долину. Что повлияло на решение компаний, не знаю. Но мы видим, что гонорар Долиной стал более сбалансированным: средний размер — где-то в районе 3,5 миллиона рублей. Он сопоставим с прошлогодними расценками. Юрий Мирошников руководитель ивент-агентства Republic Free

Компании, осознавая риски, выбирают других артистов или группы. В этом году Валерий Леонтьев вернулся на эстраду и активно выступает, включая корпоративы, с гонорарами до 12 миллионов рублей.

Компании действительно сократили расходы на Новый год, отмечает генеральный директор и партнер агентства Worlds Ольга Рыдзевская. Это заметно не только по выбору артистов. Декабрь 2025 года оказался сложнее предыдущего по количеству проектов и их бюджету. Выручка снизилась на 20–30%. В следующем году нас ждут значительные изменения в налогообложении, что скажется на расходах компаний.

Бизнес сокращает бюджеты на празднование Нового года. Некоторые даже отменяют корпоративы или переносят их на февраль. Ольга Рыдзевская генеральный директор и партнер агентства Worlds

Компании, которые раньше щедро тратили деньги на праздники, теперь стали более осмотрительными. Они стремятся к максимальной отдаче от каждого вложенного рубля. Если и устраивать мероприятия, то скромнее. Звездных исполнителей приглашают редко, чаще ограничиваются кавер-группами. На этой неделе гонорары кавер-групп превышают один миллион рублей. Обычно такие коллективы зарабатывают 300–350 тысяч рублей за выступление.