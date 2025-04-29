29 апреля 2025 12:13 Звезды будут объедаться шашлыками на майские. Строгую диету смягчила даже Волочкова 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

Еда

Отдых

Праздники

Семья

Музыка

Артисты

Желание поесть шашлыков на майские праздники не чуждо и знаменитостям. Анастасия Волочкова, Люся Чеботина, Юля Гаврилина и Дмитрий Колдун рассказали сайту kp.ru, чем займутся на длинных выходных и с кем проведут время.

Фото: Анастасия Волочкова / Telegram

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что не смогла дождаться праздников и нарушила строгую диету из салатных листьев. Она решила побаловать себя «нормальной» едой и отведала шашлык. Также артистка поделилась, что ее любимое воспоминание о майских — это отпуск на Мальдивах.

Дачи у меня нет, зато есть дом моей мечты с летней кухней. И вот недавно, на следующий день после моего шоу в середине апреля, раз в два года я съела шашлыки. Люля-кебаб приготовил Рустам, супруг Лолочки, по случаю его дня рождения, который был накануне нашего спектакля. Это было очень вкусно, и я узнала, что едят нормальные люди. Потому что сейчас, например, съела салатные листики и счастлива, потому что я очень мало ем. Анастасия Волочкова

Ассоциации с майскими праздниками у артистки связаны с поездками на Мальдивы. Однако в этом году она не смогла отправиться на острова из-за предстоящего шоу. Пришлось перенести поездку на лето. При этом Волочкова подчеркнула, что у нее каждый день праздник. Она не отмечает конкретные даты, но каждый день в ее доме горят гирлянды и стоит елка во дворе. «Я сама себе устраиваю праздники», — подчеркнула она.

Фото: Анастасия Волочкова / Telegram

Певица и актриса Юля Гаврилина рассказала, что предпочитает проводить праздники в кругу близких людей. «Люблю на 1 мая ездить на шашлыки с друзьями на дачу или к семье. Мой папа готовит самое вкусное мясо, но секретом не делится. Люблю также общаться с семьей, играть в настольные игры, кушать вкусную еду», — отметила Гаврилина.

Фото: Юля Гаврилина / Telegram

Известная певица и стример Амина Тендерлибае считает, что главное для успешного праздника — это собраться за столом с близкими. Для нее 1 мая — всегда напоминание о приближающемся лете и возможность весело провести время с друзьями. Главное, чтобы близкие были рядом.

Фото: Амина Тендерлибае / Telegram

Победитель «Фабрики звезд — 6» и участник «Евровидения-2007» от Белоруссии Дмитрий Колдун поделился своими воспоминаниями о праздничных меню и рассказал, как праздновал 1 мая в детстве. «У меня сейчас очень загруженный график. Идет подготовка к юбилейному концерту, который состоится в Москве в день моего рождения, 11 июня. Также я снимаюсь в нескольких крупных телевизионных проектах. Но на несколько майских дней сделаю небольшой перерыв и поеду в пригород Минска, в свой загородный дом», — сообщил он. По словам артиста, это давняя традиция — начинать дачный сезон с родными и близкими. В это время обычно устанавливается теплая погода, поэтому отдых на природе с шашлыками, ароматными колбасками, свиными ребрами, люля-кебабом из баранины и овощами, приготовленными на мангале, для Колдуна идеален. В семье у всех разные предпочтения, поэтому певец готовит шашлыки на любой вкус. Меню всегда разнообразное. В этом году он намерен попробовать приготовить плов в казане. Рецепт шашлыка Колдун выбирает классический, как учил его дедушка. Для маринада подходят самые простые ингредиенты: уксус, лук, соль и черный перец.

Первомайские воспоминания из детства связаны с моим папой. Он работал в школе, был заместителем директора по организационной работе, и в его обязанности входила организация школьных походов. Дмитрий Колдун

В то время было принято, чтобы ученики старших классов массово отправлялись в походы. Артисту тогда было около пяти или шести лет, и папа брал его с собой — это было настоящее приключение, которого Колдун так ждал в майские дни. По его воспоминаниям, они жили в палатках и готовили еду на костре. Однажды в один из майских дней выпал снег. «Мы проснулись, вылезли из палатки — а кругом белым-бело. Такие неожиданные майские праздники, до сих пор помню этот день», — признался артист.

Фото: РИА «Новости»

Известный преподаватель ораторского мастерства Мария Кондратович тоже поделилась, как проводит майские праздники. Дача для нее — это всегда время с семьей. Кондратович любит, когда родственники из разных городов приезжают к ней в гости. Семья садится за стол на улице, наслаждается свежим воздухом. Собаки бегают, дети играют, а вокруг витает аромат шашлыка, зелени и чая с листьями смородины и малины. По ее словам, все так увлечены разговорами, что забывают сделать фото. «Я люблю шашлык на шампурах больше, чем на решетке. Мясо маринуется в луке и специях, а потом эти луковые кольца обильно нанизываются на шампуры, чередуясь с кусочками мяса и половинками помидоров», — дала совет Кондратович.

Певица Люся Чеботина рассказала, что из-за плотного графика променяла отдых в бане за городом на работу. «Раньше 1 мая я проводила, гуляя с друзьями в парке Горького. Каталась на роликах или велосипеде под музыку артистов, играющих на улицах столицы, посещала концерты, которые устраивает город. Пару раз ездила на дачу к подруге на шашлыки. Мне тогда было около четырнадцати лет», — отметила Чеботина. В последние годы 1 мая она проводит на работе, и это ее тоже вполне устраивает. У певицы нет любимого рецепта шашлыков. В целом артистка считает, что приготовление мяса — это мужское дело, а на женщинах лежит ответственность за салаты и сервировку стола. У Чеботиной нет дачи, но в юности она с подругами любила проводить время за городом, особенно в бане. Также артистка призналась, что майские праздники у нее ассоциируются с маминым днем рождения. «Мы всегда готовим ей какой-то сюрприз и стараемся чем-то удивить», — сказала Чеботина.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Певец IVAN, победитель третьего сезона шоу «Аватар», не сможет отметить праздник из-за работы. «В связи с постоянной занятостью я не помню, чтобы я отмечал 1 мая в последние несколько лет. Поэтому точно не могу сказать, что есть какие-то традиции. Но надеюсь, что в этом году все изменится и мы выберемся с семьей на шашлыки. Или хотя бы прогуляемся по окрестностям нашего района. И это, наверное, будет лучший праздник», — сказал IVAN. IVAN любит любой шашлык, главное, чтобы он не был жестким. Певец рассказал, что его отец часто готовил мясо, у него были свои секреты и тонкости. Он даже сам сделал небольшой мангал во дворе. По его словам, в семье часто ели шашлык, потому что отец любил его готовить — для него это была своего рода медитация.