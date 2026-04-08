Сегодня 02:50 Звездный наркоскандал. Кого из знаменитостей задержали в Турции

В Турции продолжают задерживать знаменитостей в рамках расследования громкого дела о незаконном употреблении и хранении наркотиков. В наркоскандале оказались замешаны, в частности, актеры известных в России сериалов: «Постучись в мою дверь», «Клюквенный щербет», «Великолепный век» и других. Подробнее — в материале 360.ru.

Масштабная антинаркотическая кампания

В Турции с осени 2025 года началась большая операция по борьбе с наркотиками. Она вписывается в общую стратегию нацбезопасности: власти считают наркоторговлю главным источником финансирования террористических организаций в стране. К ужесточению мер подтолкнул и рост уровня потребления синтетических наркотиков в Турции. По данным министра юстиции Акына Гюрлека, только в марте в стране прошло 669 антинаркотических рейдов, в результате которых к ответственности привлекли более семи с половиной тысяч человек. Около двух с половиной тысяч оказались под стражей. Кампания затронула актеров, моделей, блогеров. По информации Türkiye Today, бармен и водитель крупного турецкого бизнесмена рассказали следствию, что тот якобы устраивал нарковечеринки с участием знаменитостей на своей вилле на берегу Босфора. В телефоне водителя сохранился список людей, которые, предположительно, посещали эти мероприятия. Полицейские провели обыски по 16 адресам и задержали 14 человек. Еще двоим, находившимся на тот момент за границей, выдали ордер на арест. У задержанных взяли образцы крови и волос. У некоторых результаты оказались положительными.

Кто из звезд попал под подозрение?

Пожалуй, самая известная российскому зрителю знаменитость, замешанная в скандале, — актриса Ханде Эрчел, сыгравшая главную роль в сериале «Постучись в мою дверь». Звезде, находившейся на учебе за границей, выдали ордер на арест, а через два дня ее задержали в аэропорту Стамбула. Эрчел доставили в суд, она дала показания и сдала биоматериалы для экспертизы. Актриса призналась в доверии судебной системе Турции и выразила готовность прояснить ситуацию.

Среди задержанных оказался и ее бывший бойфренд, представитель одной из богатейших семей Турции Хакан Сабанджи. На допросе он заявил, что ни он, ни Ханде Эрчел не употребляли наркотики. Она также заявила журналистам, что ни разу не заставала бывшего за приемом запрещенных веществ. После дачи показаний и тестирования обоих отпустили под подписку о невыезде. Такую же меру применили и к известной турецкой модели Дидем Сойдан. Она не признала вину и заявила прессе, что у нее «нет ничего, что нужно скрывать», так что она не ждет результатов теста. При этом, как пишет Haberler, она одна их тех, чьи результаты как раз оказались положительными.

Интересно Употребление и хранение наркотиков в Турции карается лишением свободы на срок до пяти лет, торговля и контрабанда — штрафами и лишением свободы на срок до 24 лет.

Кто еще попался на употреблении наркотиков?

В январе во время одного из рейдов попался актер «Клюквенного щербета» Догукан Гюнгер. Он сам признался, что употреблял наркотики, и пообещал не повторять ошибок. После дачи показаний его отпустили, однако звезда лишилась главной роли в сериале. Положительный результат также дал тест на наркотики, сданный звездой сериала «Великолепный век» Эзги Эйюбоглу, задержанной вместе с другими знаменитостями. В числе задержанных, в крови которых оказались запрещенные вещества, — известный предприниматель и общественный деятель Корай Серенли, программист Озан Гюмюш. Их арестовали.

По поводу результатов тестов некоторых знаменитостей однозначных данных нет. Еще одна актриса сериала «Постучись в мою дверь», Мелиса Денгель, была в числе объявленных в розыск. Вернувшись в Турцию, она сама пришла в полицейский участок, дала показания и сдала анализы. После этого ее отпустили. Некоторые СМИ сообщали, что наркотические вещества нашли в образце ее волос. Писали также, что положительным был тест на наркотики звезды сериала «Черно-белая любовь» Бирдже Акалай. Она опровергла обвинения и заявила, что у нее «сбалансированная жизнь». Ранее появились слухи о том, что в стамбульском ночном клубе задержали с наркотиками звезду сериала «Ранняя пташка» Джана Ямана. Он заявил о недостоверности публикаций в СМИ.

Расследование активно продолжается. В апреле полиция Стамбула предъявила обвинения еще девяти звездам шоу-бизнеса: продюсеру Илькаю Сенджану, модельеру Сипахи Хаджисулейманоглу, поп-исполнителю Мустафе Джеждели, актеру Ибрагиму Челикколу и другим. Им вменили незаконное употребление или хранение наркотиков и создание условий для их употребления.