Звезда интернета и заложник привычек. Зачем сняли фильм про Пашу Техника

Вышел документальный фильм о покойном рэпере и битмейкере Паше Технике. В основу легли уникальные кадры из его личных архивов, которые ранее не публиковались. 360.ru собрал подробности о фильме, мнения первых зрителей и специалистов в сфере культуры.

О чем фильм «За кем стоит андерграунд?»

«За кем стоит андерграунд?» (18+) — фильм о жизни и творчестве Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) — выпустили 17 апреля. Посмотреть его можно в онлайн-кинотеатре Okko. Продолжительность — чуть меньше полутора часов. Лента охватывает период с начала 2000-х по 2025 год. Фильм покажет, как формировался сценический образ Техника, продемонстрирует записи провокационных выступлений знаменитости, кадры из архивов его семьи. Создатели фильма провели эксклюзивные интервью с родными, друзьями и коллегами шоумена о его пути к славе и борьбе с наркозависимостью. Зрители смогут проследить, как представитель рэп-андерграунда, родившийся, кстати, в интеллигентной московской семье, превратился в самого популярного человека на Википедии, чья картина была продана за 100 тысяч долларов, и как собственные слабости свели его в могилу. «Для одних он был мемом и маргиналом, для других ― ироничным интеллигентом, но его истинная личность остается загадкой», — говорится в описании фильма на описание фильма на Okko.

В полутораминутный трейлер попали эпизоды из жизни и выступлений Паши Техника, отрывки из бесед с его близкими и комментарии ведущего за кадром. В одном из моментов рэпера во время интервью спрашивают: «Павел, вы сейчас трезвый?», и он лениво отвечает: «Не». Звучит мысль о том, что Техник стал заложником своего образа: от него ждали развязности, приколов, маргинального поведения, и, возможно, поэтому он уже не смог изменить своих привычек.

Режиссер фильма — Владислав Кузнецов. Продюсировали ленту сразу восемь человек. Авторы идеи и генеральные продюсеры — Гавриил Гордеев и Владимир Тодоров. Сценарист — известный музыкальный критик Даниил Башта (Даня Порнорэп). Он, кстати, появился в кадре. Помимо него, в фильме можно увидеть певицу Глюкозу, рэпера Птаху, блогера Сатира, публициста Сергея Минаева и других. Как отметил в беседе с 360.ru писатель Платон Беседин, название фильма точно отражает суть.

До определенного времени Паша Техник действительно был очень ярким выразителем российского андерграунда. Его первые несколько лет в рэпе во многом определили лицо андерграунда: это были спорные, но в любом случае интересные вещи. Но затем настал момент, когда вредные привычки взяли над Техником верх. Платон Беседин писатель из Севастополя

Выход картины приурочили к годовщине смерти Паши Техника — он скончался в Москве 5 апреля 2025 года. Рэперу было всего 40 лет. Как ни цинично это прозвучит, лежа на смертном одре, он сделался еще популярнее — за новостями о нем следили десятки тысяч россиян, количество подписчиков Telegram-канала его бывшей жены Евы Карицкой (Карины Мельничук), полетевшей к нему в Таиланд, выросло с пары тысяч до более чем 100 тысяч.

А на прощание с рэпером пришли тысячи поклонников. Они скандировали его имя, рыдали, пили энергетики возле храма и устроили в честь умершего кумира что-то вроде рейв-вечеринки. Идея документалки появилась почти сразу. Несколько месяцев шел подготовительный этап, а уже в августе начались съемки.

Как первые зрители встретили фильм о Паше Технике?

Еще на этапе обсуждения выхода фильма пользователи интернета разошлись во мнениях: кто-то благодарил создателей и подчеркивал, что Паша Техник действительно был легендой, а кто-то оставлял скептические комментарии вроде «О времена, о нравы». Не все оценили, что рэпер удостоился такой чести, пусть даже посмертно. Зрителей у картины пока немного, и их комментарии тоже противоречивы. Музыкальный и шеф-редактор «Афиши Daily» соведущий подкаста «Мы уже приехали?» Леша Горбаш назвал фильм о Технике «лучшей возможностью за полтора часа понять его феномен, значение и трагедию».

Журналистка Екатерина Дементьева в своем Telegram-канале назвала фильм «стерильным» и отметила, что ему нужно было дождаться лучших времен. По ее мнению, создатели уделили мало внимания теме антихайпа и не объяснили, каким образом Техник добился такой популярности. «Это кино могло бы как минимум заметить парадокс: как один из самых свободных людей в русской музыке был настолько зависимым», — добавила Дементьева. Рецензия автора «Газеты.ru» Марка Романова получилась хвалебной. Автор написал ее в виде обращения к Технику: «Фильм, Паш, получился классным, правда. Думаю, тебе бы понравилось. Там история всей твоей жизни, <…> обрушившаяся на тебя популярность, с которой ты не смог справиться; зависимость, медленно тебя убивавшая. <…> Очень много ярких, хлестких цитат». Журналистка Шура Богачева отметила, что на премьерном показе у зрителей вызвали смех и недоумение «нейросетные» анимационные зарисовки в фильме, которые, по словам Дани Порнорэпа, «добавили интертейнмента и помогли лучше погрузиться в атмосферу».

Стоило ли снимать фильм про Пашу Техника?

Вопрос кажется спорным: с одной стороны, он был знаменитостью, личностью, о которой точно есть что сказать — и это многим будет интересно. С другой, делать из Паши Техника героя тоже неуместно. Даже сценарист фильма в своем Telegram-канале незадолго до смерти Техника, рассуждая о феномене его популярности, назвал рэпера «открытым наркоюзером, кошмарным отцом и в целом весьма одиозным персонажем».

«С точки зрения андерграунда это, конечно, любопытный персонаж, заслуживающий если не фильма, то как минимум странички. Однако очень важно показать, что Паша экспериментировал не с тем, как выживать после наркотических препаратов, а именно с музыкой С этой точки зрения Паша Техник и ленты о нем любопытны», — считает Платон Беседин. Кинокритик Роман Григорьев, с которым также пообщался 360.ru, назвал появление фильма закономерным в свете огромной популярности рэпера.

Это и память о человеке, и хоть какие-то ответы поклонникам, которых при жизни рэпера они не услышали, не поняли. Такие байопики, разборы полетов не просто популярны, но и полезны для общества. Может, кого-то такой фильм остановит. Роман Григорьев кинокритик

По его словам, говорить о художественной ценности такой ленты неуместно, поскольку это даже не художественный фильм, а вполне стандартная документалка о человеке. И сделана она по известной схеме: с использованием нарезок из видеоархива, невышедших материалов, интервью с близкими.