Умерла звезда «Евротура» и «Сплетницы» Мишель Трахтенберг

Американская актриса Мишель Трахтенберг, получившая мировую известность благодаря участию в фильме «Евротур» и сериалу «Сплетница», скончалась в возрасте 39 лет. Об этом сообщило издание New York Post со ссылкой на источники в полиции.

Тело актрисы нашла ее мать утром в среду, 26 февраля, в 51-этажном элитном жилом комплексе One Columbus Place, расположенном в районе Сентрал-Парк-Саут на Манхэттене.

Источник издания сообщил, что Трахтенберг недавно перенесла операцию по пересадке печени.

В полиции Нью-Йорка подтвердили, что актрису обнаружили без признаков жизни. Городской судмедэксперт установит причину смерти Трахтенберг.

За последние месяцы актриса опубликовала в соцсетях серию фотографий, на которых выглядела хрупкой и изможденной. Тогда некоторые поклонники заподозрили, что Трахтенберг могла резко похудеть из-за приема наркотиков, пластики или же начала принимать популярный среди звезд препарат для похудения.

В январе 2024 года актриса заявила фанатам, что «счастлива и здорова», добавив, что никогда не делала пластическую операцию.

В фильмографии Трахтенберг также роли в таких фильмах и сериалах, как «Бафии — истребительница вампиров», «Мыслить, как преступник», «Доктор Хаус», «Двойной КОПец», «Черное Рождество», «Шпионка Хэрриэт» и другие.