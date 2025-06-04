Сегодня 00:16 Жизнь и музыка Евгения Доги: шедевры, вдохновившие поколения Санду объявила в Молдавии национальный траур после смерти Евгения Доги 0 0 0 Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

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На 89-м году жизни скончался народный артист СССР Евгений Дога. Он жил на две страны, был женат на москвичке и создал поистине незабываемые шедевры — более 200 музыкальных произведений, которые всегда сразу писал на чистовик. Чем известен автор бессмертного вальса из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» — в материале 360.ru.

Евгений Дога: краткая биография Будущий композитор родился в 1937 году в первый день весны на левом берегу Днестра в селе Мокра. Тогда оно находилось на территории Молдавской АССР, сейчас относится к Приднестровью. Воспитывали Евгения мать и бабушка — отец погиб во время Великой Отечественной войны. Сам Дога признавался, что помнит его плохо, только по рассказам. «Он был очень продвинутым математиком. Во мне ровным счетом наоборот — никакой математики нет», — рассказывал композитор. Довольно суровое детство закалило его характер, но трудностей Дога не замечал — другой жизни просто не было.

В таком окружении я рос, все это формировало мой характер. Не могу отнести себя к нежным и ласковым людям. Я очень экспансивный, могу тепло, а могу жестко проявить себя, потому что нет времени для сюсюканий. Евгений Дога

С юных лет его влекла музыка во всех проявлениях. А решение стать музыкантом очень расстроило мать: профессию в ту пору никто престижной не считал, люди стремились выбирать такое дело, которое могло бы прокормить.

Фото: Yulia Kapishnikova/Russian Look / www.globallookpress.com

После школы Евгений Дога окончил музыкальное училище — был в классе виолончели, потом поступил и успешно выпустился из Кишиневской государственной консерваторий. Там судьба свела молодого человека с итальянским преподавателем Паоло Баччини. От него Дога перенял привычку упорно трудиться.

«Он стал моим спасением, ибо до него помучил меня другой педагог, который за год не научил хотя бы смычком водить по струнам», — вспоминал он. Об игре на виолончели пришлось забыть — парализовало левую руку. И хотя вылечить ее удалось, боль никуда не делась.

Я никогда не пишу черновики, сразу на чистовик. У меня нет другой жизни для чистовиков. Евгений Дога

После пяти лет в консерватории Дога еще столько же посвятил обучению теории композиции и музыки, симфонического дирижирования. Он также работал в оркестре Молдавского радио, преподавал в Кишиневском музыкальном училище, занимал должность в министерстве культуры Молдавской ССР.

Фото: Yulia Kapishnikova/Russian Look / www.globallookpress.com

Женился на выпускнице Московского технологического института по имени Наталья, коренной жительнице столицы. В 1966-м у пары родилась дочь Виорика. В 1998 году Дога получил гражданство России, жил на два города — Москву и Кишинев. В 1974 году его признали заслуженным деятелем искусств республики, в 1980-м — лауреатом государственных премий Молдавской ССР, а в 2000-м — Молдавии. В 1984 году Евгения Догу удостоили Государственной премии СССР, в 1987-м — присвоили звание народного артиста Союза, а в 2018-м — наградили орденом Александра Невского за значительный вклад в развитие музыкальной культуры. Среди множества знаков отличий у него также есть российский орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орден Республики — высшая государственная награда Молдавии.

Фото: Yulia Kapishnikova/Russian Look / www.globallookpress.com

Что сделало Евгения Догу известным В ранние годы шлягеры, тексты которых положили на музыку Доги, пели звезды советской эстрады — Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, София Ротару, Эдита Пьеха, Лариса Долина и другие исполнители. Но широкая публика знает его как автора композиций более чем к 200 фильмам и театральным постановкам. Это были романсы, симфонии и, конечно же, вальсы. Музыку он писал и для балетов, сочинял кантаты, камерные и детские произведения.

Интересно Один из самых известных вальсов Евгения Доги — к фильму Эмиля Лотяну «Мой ласковый и нежный зверь» (1978 год). Музыку композитор написал за полночи, но «заявку» голове дал за полгода Один из самых известных вальсов Евгения Доги — к фильму Эмиля Лотяну «Мой ласковый и нежный зверь» (1978 год). Музыку композитор написал за полночи, но «заявку» голове дал за полгода

Говоря о наиболее известных своих произведениях, Евгений Дога подчеркивал, что «вдруг» ничего не рождается и вряд ли кто-то из композиторов способен просто сесть за рояль и уверенно написать хит.

Действительно, вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» я написал за полночи. <…> Тут сработало много факторов: и сжатые сроки (назавтра! надо сдать партитуру!), и ответственность перед ситуацией «не подвести себя, режиссера, картину, студию». Евгений Дога

Тогда еще не отгремел успех картины «Табор уходит в небо», музыку к которой тоже писал Дога. И ему важно было выдержать уровень. «Для меня и сегодня остается загадкой, по каким критериям этот вальс стал популярным настолько, что без него редко какая свадьба обходится. Не говоря уже об Олимпиадах 1980 и 2014 годов», — признавался композитор.

Интересно В числе картин, где Евгений Дога выступал в роли композитора, — «Лаутары», «Одиноким предоставляется общежитие», «Анна Павлова», «Королева Марго», «Мария, Мирабела» и другие. Вальс к фильму «Мой ласковый и нежный зверь» признан ЮНЕСКО одним из четырех музыкальных шедевров XX века. В числе картин, где Евгений Дога выступал в роли композитора, — «Лаутары», «Одиноким предоставляется общежитие», «Анна Павлова», «Королева Марго», «Мария, Мирабела» и другие. Вальс к фильму «Мой ласковый и нежный зверь» признан ЮНЕСКО одним из четырех музыкальных шедевров XX века.

Последний фильм, где звучала музыка Евгения Доги, вышел в 2010 году. В одном из интервью он говорил, что для кино больше не пишет, но скучает по этому. И отмечал, что киномир изменился.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Причина смерти Евгения Доги О смерти композитора, которого коллеги называли мостом между классикой и современностью, стало известно 3 июня. «Только что узнал печальную новость. Не стало Евгения Дмитриевича Доги — нашего короля вальса, автора произведения, признанного шедевром ЮНЕСКО и по праву народного артиста СССР, в достижениях которого нельзя усомниться», — писал народный артист Росси Николай Цискаридзе. Президент Молдавии Майа Санду объявила в стране национальный траур в связи с кончиной Евгения Доги. «День его похорон будет объявлен днем национального траура», — подчеркнула она в соцсетях, добавив, что республика просится с композитором с болью и благодарностью. Дога, по версии Telegram-канала Mash, умер из-за острой сердечной недостаточности. В публикации отметили, что она развилась на фоне онкологического заболевания, с которым композитор боролся более 20 лет. Кроме того, он страдал хронической ишемической болезнью сердца и гипертонией. Официального подтверждения этих данных нет.