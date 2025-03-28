Приемный сын Сергея Зверева решил отсудить у отца 25 млн за несчастное детство

Mash: сын Сергея Зверева подал иск к отцу на 25 млн за голые вечеринки в детстве

Приемный сын Сергея Зверева решил отсудить у отца 25 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным источника канала, поводом для иска стало якобы «испорченное детство». Сергей Зверев-младший обвинил родителя в том, что получил психотравму из-за посещения вместе с ним вечеринок в «стиле Пи Дидди» с обнаженными звездами.

Собеседник Mash также заявил, что не виделся с отцом около десяти лет и рассказал, что тот выгнал его за воровство. Теперь ему приходится скитаться по съемным квартирам и зарабатывать на жизнь подработками.

Конфликт в семье не утихает долгое время. В одном из интервью шоумен признался, что Сергей — не его родной ребенок. После этого молодой человек стал угрожать приемному родителю и требовал, чтобы тот помог найти ему биологических родственников. Стилист отказался, после чего они перестали общаться.

В 2018 году Зверев-младший пытался отсудить у отца квартиру. Шоумен тогда сказал, что приемный сын специально пытается его опорочить.