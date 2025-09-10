10 сентября 2025 00:30 Жены, скандалы и оргии Алексея Панина: до чего докатилась звезда «ДМБ» 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

Образ дебошира и хулигана давно закрепился за Алексеем Паниным* из-за его эпатажных и скандальных выходок. При этом все герои, воплощенные актером на экране, были харизматичными и чрезвычайно жизненными. Как живет звезда «Жмурок» и «ДМБ» с давно подмоченной репутацией — в материале 360.ru.

Детские годы Алексея Панина* Будущий актер родился 10 сентября 1977 года в Москве. Родители относились к советской интеллигенции, но были далеки от искусства — мама-журналист и отец-инженер, который умер, когда Панину* было 20 лет. Будущий скандалист и провокатор в детстве был пай-мальчиком, хорошо учился в школе, не хулиганил и занимался спортом. И все благодаря строгому воспитанию и постоянному контролю. Панин* даже мог стать профессиональным спортсменом — особенно любил водное поло. Но однажды в нем проснулся бунтарь.

Фото: РИА «Новости»

Занимался Панин* и в молодежной театральной студии Вячеслава Спесивцева: играть на сцене нравилось, но об актерской карьере он тогда еще не задумывался. В 1990-е Панин*, как и многие сверстники вокруг, романтизировал бандитизм. Ему повезло, что мать успела взять ситуацию под контроль и не позволила вступить сыну в какую-нибудь преступную группировку, а настояла на его поступлении в ГИТИС. Актерская карьера Алексея Панина* Знакомство с институтом стало поворотным моментом в жизни Панина*. Вступительные экзамены он сдал играючи, сниматься начал еще на первом курсе, хотя студентам это и запрещали. Его первая роль — милиционер в картине «Кто, если не мы». Затем были съемки в фильме «Романовы. Венценосные особы». В ГИТИСе его тогда отчислили за нарушение учебной дисциплины. Панин* сумел восстановиться, но вскоре снова вылетел из вуза за участие в съемках. В итоге он остался без диплома и признавался, что ни разу об этом не пожалел. В 2000 году Панин* сыграл в культовой картине Романа Качанова и Ивана Охлобыстина «ДМБ». Роль солдата-срочника Пысы принесла известность, начали поступать предложения по другим проектам.

Фото: РИА «Новости»

В 2002 году образ сержанта Мамочкина в военной драме «Звезда», который воплотил Панин*, так впечатлил критиков и зрителей, что актера удостоился госпремии. В «нулевых» Панин* уже состоялся как актер: его узнавали на улицах, брали интервью и приглашали на съемки. Как признавался сам артист, больше всего он любил играть в комедиях. Роль бандита из «Жмурок» Алексей Балабанова стала одной из знаковых в его карьере. Доверяли Панину* и серьезные роли в военных драмах, исторических и криминальных кинолентах. Всего в его фильмографии 123 проекта. Но в итоге актерскую карьеру перечеркнули скандалы и публичные разбирательства, которые шли рука об руку с Паниным* на протяжении долгих лет.

Фото: РИА «Новости»

Скандалы и дебоши Алексея Панина* В 2005 году актер подрался с режиссером Федором Поповым на съемочной площадке, устроив сцену ревности экс-возлюбленной. В 2011-м набросился с кулаками на сотрудницу придорожного кафе, отказавшуюся пробить ему бутылку минеральной воды вне очереди. Досталось и поклоннице, попросившей автограф. Бутылкой воды он рассек ей до крови голову. В 2013 году Панин* в Алуште избил водителя-татарина, врезавшегося в его машину. Причем еще и оскорбил его национальность. В том же году в эфире украинской программы «Детектор лжи» признался, что участвовал в оргии с 80-ю людьми. Кроме того, в передаче «Человек-невидимка» совершил бисексуальный** каминг-аут. Вспыльчивый и драчливый характер артиста однажды проявился в ресторане во Владимирской области, где он расколотил посуды на 10 тысяч рублей — из-за того, что ему не понравились макароны.

Фото: РИА «Новости»

Дебоширил Панин* и на борту самолета, когда был пьян. По Сети часто расходились видеоролики, на которых актер разгуливал голышом или в нижнем белье, мастурбировал на камеру. Не менее скандальным оказался и ролик с собакой в 2016 году. После побега из России артист не остепенился. В этом году в соцсетях распространили фото и видео, запечатлевшие Панина* в барах с нетрезвыми мужчинами. Рядом с ним была 15-летняя дочь актера. При этом Панин* не теряет надежды покорить Голливуд, но пользователи соцсетей считают это блефом, отмечая, что его карьера в России рухнула из-за дебошей и пьянок. Проблемы с законом В 2022 году актер восторгался взрывом на Крымском мосту в своем Telegram. На следующий год его объявили в розыск. В 2024 году Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Панина* к шести годам колонии общего режима за публичное оправдание терроризма. Этой весной приговор оставили в силе. Осенью 2023 года Панин* умудрился попасть в отдел полиции в Таллине. Его задержали, когда он пьяным ломился в чужой дом.

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь Алексея Панина*

Актер четырежды был женат. Первой его избранницей стала актриса и модель Юлия Юдинцева. В этом союзе родилась дочь, которую звездные родители после развода активно делили. Панин* даже похищал ребенка. В итоге девочка решила остаться с отцом.

Вторая жена — врач Татьяна Савина — родила Панину еще одну дочь. После расставании родителей, которые умудрились сохранить дружеские отношения, она жила с матерью. Третьей супругой стала Людмила Григорьева. Союз продержался чуть более года. Четвертая избранница актера — блогер Ева Тарлакян, с которой они зарегистрировали отношения в 2020 году. Третью дочь Панину* родила Ольга Маруженко в 2011-м. Однажды артист признался, что у него есть и четвертый наследник. Только ребенок пока не знает, кто его отец. В личной жизни актера было место не только женам, но и любовницам. В разное время он встречался с актрисами Екатериной Никитиной, Любовью Зайцевой, Мариной Александровой, Катериной Шпицей.

Фото: РИА «Новости»

Где Алексей Панин* сейчас В 2020 году актер эмигрировал в Испанию. Спустя два года осудил Россию за начало спецоперации на Украине и заявил, что готов отказаться от российского гражданства. Сейчас он уже живет в США, где пытается возобновить актерскую карьеру и публично поддерживает президента Дональда Трампа. Панин* все это время проедал гонорары, заработанные на родине. Теперь звезде «Жмурок» приходится работать курьером вместе с дочерью-подростком — он устроился в службу доставки еды. И как прежде считает, что это временно и его звездный час еще впереди. *Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. **Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.