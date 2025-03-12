Жена-студентка, слухи о долгах и арендный бизнес. Как сейчас живет звезда «Улиц разбитых фонарей» Сергей Селин

Заслуженному артисту России Сергею Селину 12 марта исполнилось 64 года. Всероссийское признание и любовь зрителей он получил благодаря роли старшего лейтенанта милиции Анатолия Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей». О хулиганском детстве, творческом пути и личной жизни актера — в материале 360.ru.

Путь Селина от хулигана до актера Сергей Селин родился в Воронеже 12 марта 1961 года. Его родители — инженеры, но в роду также были артисты балета. Отец бросил семью, когда сын был маленьким. Мать работала оператором на ТЭЦ. Сына и его кузину Надежду, которая осталась сиротой, в основном воспитывала бабушка. Будущий актер рано начал читать и считать, занимался плаванием и греблей на каноэ, но в подростковом возрасте стал хулиганить. Его поставили на учет в детскую комнату милиции. После того как он получил условный срок за хулиганство, родители записали его в духовой оркестр. Там Селин научился играть на тромбоне, трубе и барабанах. Позже в армии он, благодаря этим умениям, командовал музыкальным взводом.

Фото: РИА «Новости»

В 1978 году Селин поступал в театральный вуз, но провалился — его призвали в армию. После демобилизации попытался поступить опять, но снова безуспешно. Тогда он отправился учиться в Воронежский технологический институт, где пробыл три курса, но спустя несколько лет сумел поступить в ЛГИТМиК на курс Игоря Горбачева. Карьера в театре и кино В 1987 году Селин окончил учебу и поступил на службу в Молодежный театр на Фонтанке. Там он проработал до 1995 года. Потом был Александринский театр На экране он дебютировал в 1990 году. Селин получил роль в эпизоде комедии «Бакенбарды» как член банды «Бивней». Потом играл персонажей второго плана в картинах «Духов день», «Действуй, Маня!», «Крепкий мужик», «Миф о Леониде» и «Комедия строгого режима». Звездный час пробил в 1995 году, когда его пригласили в новый многосерийный проект о буднях милиционеров — «Улицы разбитых фонарей».

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Потом Селин появился в роли Дукалиса и в других проектах — «Убойная сила» и «Опера. Хроники убойного отдела». За Селиным закрепилось амплуа правоохранителя. В 2006 году он сыграл прапорщика в фильме «Двое из ларца», а в 2008 году — спецназовца в «Краповом берете». Из последних его киноработ, в частности, роли в картинах «Непослушники», «Шаляпин», а также съемки в кинокомиксе режиссера Алексея Талызина «Настоящий герой», который еще находится в производстве. В 2006 году Селин стал участником шоу «Танцы на льду» в паре с Оксаной Казаковой, но они покинули проект в полуфинале. Также он вел канал «Че», где в 2016 году появилась передача «Рыцари дорог». Потом актер в виде байкера снялся в рекламе сети салонов «Евросеть» и линейки смартфонов от Lenovo. Первый брак и фиктивный развод Селина Первой женой Селина стала Лариса Салтыкова, в браке с которой родился сын Прохор. Семейная жизнь началась в коммуналке, но потом появился шанс получить кооперативную квартиру.

Фото: РИА «Новости»

Супруги решили сохранить комнату, поэтому оформили фиктивный развод. Селин остался в старом жилье, а жена с сыном прописались в новой квартире. Так они прожили 15 лет, но потом снова расписались, чтобы актер смог выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Госдумы. Но чувства поступенно угасали. Селин хотел разойтись, а Лариса, хотя и желала пожить для себя, но удерживала его от развода. В нулевых у актера начались проблемы с алкоголем. Бросил жену ради студентки Второй избранницей Селина стала 17-летняя студентка психологического факультета Академии МВД Анна Каймакова.

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look / www.globallookpress.com

Сначала они просто общались. Когда Анне исполнился 21 год, Селин бросил жену ради нее и сделал предложение. В этом браке у актера родились сын и дочь. В 2023 году появились слухи, что Анна устала от мужа и планирует уйти, но пара до сих пор вместе, видимо, смогли преодолеть кризис. Первую жену Селин тоже не оставил без помощи. После развода актер отдал Ларисе петербургскую квартиру и апартаменты в Турции, счет в банке и продолжил ее материально поддерживать. Прохору он купил квартиру. Первенец Селина уже женат и растит сына. Пенсия, семейный бизнес и долги Селина Прошлым летом Селин раскрыл размер своей пенсии. «У меня пенсия 37 тысяч 500 рублей. Добавку мне не платят», — поделился артист.

Фото: РИА «Новости»

При этом Селин не только актер, но еще и деловой человек. Часть гонораров за съемки он вкладывал в арендный бизнес в Санкт-Петербурге, чтобы обеспечить себе спокойную старость и перестраховаться на случай отсутствия ролей. Анна после рождения сына по его просьбе стала заниматься семейным бизнесом. В 2024 году СМИ писали, что с актером судятся коммунальщики из-за того, что его ИП якобы задолжало 50 тысяч рублей за электричество. Селин общаться с журналистами не захотел, а его жена отказалась подтвердить эту информацию. Патриот России В 2017 году Селин попал в списки украинского «Миротворца». Его обвинили в нарушении госграницы Украины и участии в «пропагандистских мероприятиях» на территории Крыма.

Фото: РИА «Новости»

Также припомнили, что актер является членом партии «Единая Россия», а в феврале 2012 года был официально зарегистрирован как доверенное лицо президента России Владимира Путина.

Актер известен своей патриотической позицией. В 2024 году он отказался читать сценарий про «умирающие» города России, послав сценариста подальше и порвав текст. Селин также считает, что уехавших из страны звезд, которые помогают ВСУ и очерняют Россию, в других государствах давно бы казнили.