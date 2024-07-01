«Позаботился о своем будущем». Дукалис назвал размер своей пенсии
Актер Сергей Селин заявил, что получает пенсию в размере 37,5 тысячи рублей
Заслуженный артист России Сергей Селин, известный по роли старшего лейтенанта милиции Анатолия Дукалиса в сериале «Улица разбитых фонарей», раскрыл размер своей пенсии. Сумму он назвал в интервью для новостного портала aif.ru.
«У меня пенсия 37 тысяч 500 рублей. Добавку мне не платят», — поделился Селин.
По его словам, он вышел на пенсию в 63 года. Актер подчеркнул, что в отличие от народных артистов, заслуженным не положены дополнительные выплаты.
«Я не переживал по поводу того, какая у меня там будет сумма, поскольку заблаговременно позаботился о своем будущем, вот и все», — добавил артист.
Ранее актер Александр Домогаров назвал размер своей пенсии. По его словам, со всеми доплатами за звания он получает 24 тысячи рублей.