У них жемчуг мелок. Избалованные детки российских звезд: машины по 20 миллионов и жизнь в Дубае

Простым россиянам и не снились траты, которые позволяют себе дети наших знаменитостей. Киркоров, Джиган и Тимати тратят на отпрысков миллионы, пока страна бьется на СВО. Кого из звездных детей разбаловали сильнее всего?

Дети Филиппа Киркорова: жизнь в Дубае

Самозваный король российской эстрады Филипп Киркоров отправил своих детей подальше от любимой России — учиться в Дубай. Алла-Виктория и Мартин провели пару лет в престижной школе, где обучение стоило 22 миллиона на двоих в год.

Фото: РИА «Новости»

Сам Киркоров признавал в интервью, что детей «упустил». Его дочь увлеклась походами по дорогим магазинам, а сын совсем перестал слушаться. Алла-Виктория в Дубае прославилась частыми истериками — правда, с осени 2025 года дети поп-звезды вернулись в Москву.

Гном Гномыч. Кормилец империи Плющенко-Рудковской

Если в семье Киркорова дети тратят, то в семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко юный Александр, известный под прозвищем Гном Гномыч, активно зарабатывает.

Уже к шести годам Саша Плющенко заработал 10 миллионов рублей — семья отправляла его на показы, тренировки и съемки рекламы.

Фото: РИА «Новости»

К настоящему моменту, как писал 78.ru, мальчик успел накопить уже 12 миллионов рублей. Естественно, ребенка активно балуют и звездные родители. «Игрушки забирают и телефон, но есть и бонусы. По одежде — мама, игрушки — у папы», — рассказывал мальчик в интервью. Это классический пример того, как ребенок превращается в семейный актив. Критика в адрес Рудковской за «украденное детство» лишь увеличивает охваты и, соответственно, стоимость рекламных контрактов ее сына.

Ксения Бородина: мечты о вилле

Ксения Бородина, привыкшая диктовать правила на телевидении, перенесла этот подход и на воспитание дочерей — Маруси и Теоны. Девочки посещали гимназию имени Примакова, которая считается одной из самых «звездных» в Подмосковье. Стоимость обучения здесь начинается от миллиона рублей.

Фото: РИА «Новости»

Бородина транслирует дочерям философию безудержного потребления. В одном из интервью она заявила, что Теона имеет полное право мечтать о вилле на Мальдивах и ей никогда не должно быть за это стыдно. Марусе же Бородина недавно подарила сумку Miu Miu почти за полмиллиона рублей.

Тимати. 20 миллионов на машину сыну

Дети Тимура Юнусова росли в роскоши. Полеты на частных самолетах, вещи дорогих брендов и шикарные подарки. Тимати воспитывает Алису и Ратмира по принципу «все, что можно купить за деньги, должно быть куплено прямо сейчас». Уровень их избалованности можно оценить по эпизоду 2021 года, когда музыкант подарил своей избраннице Кате Сафаровой кольцо за 22 миллиона рублей.

Фото: РИА «Новости»

«Пап, а почему ты именно Кате подарил кольцо, а не мне?» — возмутилась Алиса. Ратмиру, которому тогда было всего полтора года, Тимати подарил автомобиль за 20 миллионов рублей.

Джиган и Оксана Самойлова. Зоопарк на день рождения

Семья Оксаны Самойловой и Джигана — один из самых успешных коммерческих проектов в российском сегменте социальных сетей. Их четверо детей — Ариела, Лея, Майя и Давид — профессиональные блогеры практически с пеленок.

Фото: РИА «Новости»

Празднование дней рождения в этой семье напоминает по масштабу голливудские премьеры: огромные декорации, сотни аниматоров и дорогие подарки. На один из таких праздников Джиган привел во двор целый зоопарк. На 11-ый день рождения одной из дочек знакомые и друзья подарили полмиллиона рублей. Ответственный подросток отметила, что попытается сохранить эти деньги, поскольку скоро ее ждет поездка в Дубай. Однако семейной идиллии, похоже, наступает конец. В октябре 2025 года Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом.