Расчеты с дружественными странами предложили перевести на BRICS Bridge

Силуанов: РФ предложила дружественным странам рассчитываться на платформе БРИКС

Фото: РИА «Новости»

Россия предложила партнерам по БРИКС запустить платформу для трансграничных платежей с использованием токенов. Ее назовут BRICS Bridge, заявил «Ведомостям» министр финансов Антон Силуанов.

Он объяснил, что центробанки стран-партнеров выпустят цифровые финансовые активы, подобные токенам. Их привяжут к национальным валютам стран либо обеспечат каким-либо другим образом, этот вопрос еще находится в проработке.

Силуанов сказал, что партнеры смогут использовать такие ЦФА как альтернативу обычным расчетам. Однако, по словам министра, BRICS Bridge не станет расчетным инструментом для стран БРИКС, о необходимости которого заявляли члены объединения.

Другой представитель министерства уточнил журналистам, что проект платформы еще находится в разработке. Авторы обдумали концепцию BRICS Bridge, рассмотрели механизмы расчетов и начали составлять список стран-участниц.

Помощник президента России Юрий Ушаков в марте анонсировал запуск независимой расчетной платежной системы БРИКС, основанной на блокчейне и цифровой валюте. По его мнению, она не потребует больших затрат.

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