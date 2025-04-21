21 апреля 2025 14:20 Зарабатывала на всем и останется ни с чем? Главные секреты и скандалы Гоар Аветисян 0 0 0 Фото: Гоар Аветисян / Соцсети Знаменитости

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Известная на всю страну визажист Гоар Аветисян попала в очередной скандал. У блогера обнаружили многомиллионные долги перед налоговой, которые грозят как минимум блокировкой счетов. Гоар не впервые столкнулась с проблемами в бизнесе. Ее уже обвиняли в обмане с курсами по похудению и критиковали за неадекватно высокую стоимость обучения. Подробности — в материале 360.ru.

Почему Гоар Аветисян стала визажистом Гоар родилась в маленьком городе Мартуни в Армении, но уже спустя год ее семья перебралась в Москву. Будущая звезда соцсетей с детства ни в чем не нуждалась, поскольку у ее отца был довольно успешный бизнес по производству асфальта. Макияжем Аветисян увлеклась еще в шестом классе, начав красить саму себя и школьных подружек. Специального обучения по мейкапу она не проходила, набивала руку самостоятельно и спустя несколько лет стала размещать фотографии работ в соцсетях. Через соцсети Гоар и нашла первых клиентов. В 16 лет она заработала 1500 рублей, накрасив обратившуюся к ней девушку, сообщил Super.

Фото: Гоар Аветисян / Соцсети

Родители юной блогерши не одобряли профессию визажиста, поэтому после школы она поступила на экономику в РАНХиГС. На однокурсницах Аветисян продолжила практиковать искусство мейкапа. Благодаря сарафанному радио к 22 годам девушка стала востребованным специалистом, а главным направлением ее деятельности стал свадебный макияж. Вскоре Гоар решила не только красить сама, но и обучать мейкапу других. Она открыла маленькую студию в центре Москвы и начала проводить семинары и мастер-классы. Параллельно девушка развивала соцсети, и постепенно ее ролики в Instagram* с преображением клиенток стали приносить миллионы просмотров. Скандальный курс «БьютиСпец» Аветисян быстро поняла возможности монетизации своей популярности в соцсети и в 2019 году запустила онлайн-школу для визажистов Goar Avetisyan Online School, каждый модуль в которой стоил около 15 тысяч рублей. Также у блогерши был курс «БьютиСпец» за 32 тысячи, включающий в себя блок по продвижению, но его она закрыла после шквала критики.

Фото: Гоар Аветисян / Соцсети

Недовольные покупатели жаловались на низкую информативность уроков, а также писали в отзывах, что вместо обучения им просто пытаются продать кисти бренда самой Гоар. Спустя некоторое время блогерша попыталась реабилитироваться и запустила «БьютиСпец 2.0», стоимость которого достигала уже почти 85 тысяч рублей. Все недочеты команда Аветисян якобы исправила, однако старт обучения постоянно переносился. Из-за этого одна из учениц пожаловалась в Роспотребнадзор, сообщила Lenta.ru. В итоге звезда соцсетей вернула ей деньги.

Как похудела Гоар Аветисян В 2022 году Гоар решила монетизировать не только навыки визажиста, но и собственный опыт по борьбе с лишним весом. В Instagram* девушка хвасталась, что сумела избавиться от нескольких десятков килограммов, не отказываясь от любимых продуктов, и обещала научить этому на новом курсе «Метод Гоар» с лозунгом «Создай фигуру мечты с помощью вкусной еды!»

Покупатели курса получали доступ к рецептам, дневнику питания, программе зарядок и трекеру воды. Однако, как выяснилось чуть позже, сама Аветисян ради стройности не ограничивалась диетами, а легла под нож хирурга и сделала липосакцию, а также резекцию желудка.

Фото: РИА «Новости»

Разразился большой скандал. Подписчики обвинили знаменитость в откровенном обмане, а блогер-миллионник Василий Смольный хотел подать на нее суд и взыскать 350 миллионов рублей, чтобы преподать урок остальным блогерам, наживающимся на наивных фолловерах. Кроме того, коллеги Гоар по цеху заметили странности при попытке приобрести курс. Автор YouTube-канала «Телек Телек» Станислав обратил внимание, что при покупке сайт якобы перенаправлял на один из шести ресурсов, на каждом из которых указывались данные разных ИП. Проверить его слова сейчас невозможно — ни сайта, ни самого курса «Метод Гоар» больше не существует.

Аветисян задолжала налоговой почти 55 миллионов Сейчас у Аветисян три основных источника доходов — студия, обучение визажистов и собственная линейка косметики. Заработки приличные. В конце 2020 года девушка подарила матери квартиру в центре столицы за 40 миллионов рублей.

Накануне выяснилось, что деятельностью Гоар заинтересовалась налоговая. По информации РИА «Новости», блогерша задолжала ФНС внушительную сумму.

Фото: РИА «Новости»

«Долг Аветисян составляет 54,8 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства. Счета предпринимательницы могут заблокировать, и это не самые худшие последствия, с которыми она рискует столкнуться. Как показал пример ее коллеги по цеху, известной под псевдонимом Лерчек блогерши Валерии Чекалиной, не исключены уголовное дело и арест имущества. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.