За деньги да. Кто из артистов отказался бесплатно выступить на День Победы
Российские звезды поспорили из-за бесплатных концертов на День Победы
В Госдуме предложили именитым российским певцам и музыкантам выступить бесплатно на концертах к 9 Мая. Артисты во мнениях разделились. Оказалось, что далеко не все знаменитые деятели культуры готовы отказаться от многомиллионных гонораров ради Дня Победы, сообщила kp.ru.
Что предложили артистам
Депутат Госдумы Нина Останина направила предложение министру культуры Ольге Любимовой и региональным властям провести 9 мая 2025 года бесплатные концерты, посвященные 80-летию Победы. Парламентарий отметила, что траты бюджетных средств на выступления звезд сейчас неуместны и призвала артистов выразить патриотизм бескорыстно.
«Преданность и любовь к Отчизне должны проявляться не в гонорарах <…> Олег Газманов получает десятки миллионов рублей за 40 минут», — аргументировала свою инициативу Останина.
Кроме того, депутат предложила артистам провести ряд концертов в течение всего мая. Она пообещала оплату проживания, проезда и питания — выступать деятели культуры, по мнению Останиной, все это время должны бесплатно.
Каменное сердце Юрия Лозы
Идея поработать без гонораров не нашла отклика в каменном сердце Юрия Лозы. Артист указал, что выступления — профессиональный и оплачиваемый труд.
Аналогичного мнения придерживается и продюсер Иосиф Пригожин. Тот объяснился более пространно и рассказал, что многие состоявшиеся музыканты работают с целыми командами, а тем необходимо выплачивать зарплаты — у всех есть семьи и свои собственные обязательства.
«Кто спекулирует патриотизмом? Все живут в этой стране, зарабатывают деньги, обеспечивают свои семьи. Это работа, почему ее обесценивают?» — добавил музыкальный продюсер.
Он также назвал призывы к бесплатным выступлениям провокацией и попыткой разжечь вражду, отметив, что артисты не должны становиться крайними в подобных ситуациях.
Моральный компас Сергея Мазаева
Фронтмен группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев также не согласился с депутатом, сравнив музыкальные выступления с любой другой работой, за которую принято получать деньги. По словам музыканта, далеко не все артисты зарабатывают огромные суммы, о которых говорила Останина.
Почему профессиональные музыканты должны трудиться безвозмездно? <…> Отбирать и перераспределять — это уже было в нашей истории.
Сергей Мазаев
Цыганова гуляет на все
Другого мнения придерживается королева русского шансона Вика Цыганова, исполнительница хита о водке. Она заявила, что давно оплачивает выступления своей команды в госпиталях и в зоне СВО самостоятельно, и назвала нежелание коллег выступать бесплатно на День Победы подрывом значимости праздника.
Самый лучший Лепс
Григорий Лепс лично пока никак не комментировал предложение депутата. Вместо него отреагировал директор артиста Максим Урюпин. Он констатировал, что его подопечный согласится с любым решением властей. И добавил, что «нас никто не спрашивает».
Уклончивый Шаман
Лучше всех с непростым вопросом справился главный российский артист последних трех лет Ярослав Дронов, он же Шаман.
«Это день Великой Победы, юбилей, 80 лет. Конечно, не только мы, но и вся страна готовится к этой дате», — отчитался артист.
Он также уверил, что обязательно споет на День Победы в Москве. Уточнять, будет ли его концерт бесплатным, музыкант не стал.
Ранее 360.ru рассказал, как будут отмечать День Победы в российской столице.