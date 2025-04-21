За деньги да. Кто из артистов отказался бесплатно выступить на День Победы

В Госдуме предложили именитым российским певцам и музыкантам выступить бесплатно на концертах к 9 Мая. Артисты во мнениях разделились. Оказалось, что далеко не все знаменитые деятели культуры готовы отказаться от многомиллионных гонораров ради Дня Победы, сообщила kp.ru .

Что предложили артистам

Депутат Госдумы Нина Останина направила предложение министру культуры Ольге Любимовой и региональным властям провести 9 мая 2025 года бесплатные концерты, посвященные 80-летию Победы. Парламентарий отметила, что траты бюджетных средств на выступления звезд сейчас неуместны и призвала артистов выразить патриотизм бескорыстно.

«Преданность и любовь к Отчизне должны проявляться не в гонорарах <…> Олег Газманов получает десятки миллионов рублей за 40 минут», — аргументировала свою инициативу Останина.

Кроме того, депутат предложила артистам провести ряд концертов в течение всего мая. Она пообещала оплату проживания, проезда и питания — выступать деятели культуры, по мнению Останиной, все это время должны бесплатно.

Каменное сердце Юрия Лозы

Идея поработать без гонораров не нашла отклика в каменном сердце Юрия Лозы. Артист указал, что выступления — профессиональный и оплачиваемый труд.

Аналогичного мнения придерживается и продюсер Иосиф Пригожин. Тот объяснился более пространно и рассказал, что многие состоявшиеся музыканты работают с целыми командами, а тем необходимо выплачивать зарплаты — у всех есть семьи и свои собственные обязательства.

«Кто спекулирует патриотизмом? Все живут в этой стране, зарабатывают деньги, обеспечивают свои семьи. Это работа, почему ее обесценивают?» — добавил музыкальный продюсер.

Он также назвал призывы к бесплатным выступлениям провокацией и попыткой разжечь вражду, отметив, что артисты не должны становиться крайними в подобных ситуациях.