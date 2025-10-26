Сегодня 05:35 Высоцкий учил музыке, Леонов кормил бутербродами. Неслучайные встречи в жизни Караченцова 0 0 0 Фото: Dmitry Aremaev/Russian Look / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Николай Караченцов умер всего за день до 74-летия, а до этого дважды попал в ДТП с разницей в 12 лет. В его жизни происходило много неслучайных событий, от поступления в Школу-студию МХАТ до встречи с Владимиром Высоцким, а душевный покой он обрел с единственной женой Людмилой Поргиной. 360.ru вспомнил, как взошла и погасла звезда знаменитого артиста.

Николай Караченцов в молодости Родился 27 октября 1944 года в Москве и с детства грезил балетом. Дело в том, что его мать Янина Брунак — известный балетмейстер, сотрудничала с крупнейшими театрами России, работала в Европе, Азии и на Среднем Востоке. Отец Петр Караченцов состоял в Союзе художников СССР, трудился иллюстратором в журналах и издательствах, рисовал агитационные плакаты. Родители разошлись, по воспоминаниям Караченцова в книге «Корабль плывет», очень культурно — без ссор. Мать заметила у сына художественные способности и отговорила от карьеры танцовщика. Рисовать он действительно умел, одну работу даже взяли на выставку, но особой любви к этому занятию не питал и забросил.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com

Актерское мастерство вошло в жизнь Караченцова, когда мать из-за перевода на работу во Вьетнам отдала его в московский интернат при Министерстве внешней торговли СССР. Там мальчик записался в студию и получил первые роли. «В студии детского театра поставили спектакль „Плутни Скопена“, где я играл Скопена. А в студии Дома кино <…> — спектакль „Два цвета“. Такой же спектакль шел в „Современнике“, я изображал бандита по кличке Глухарь. Ту же роль в „Современнике“ играл Евгений Евстигнеев, чем я очень гордился», — рассказал он в мемуарах. Поступление в Школу-студию МХАТ далось тяжело. Караченцов прошел первые два отборочных этапа, но на третьем приемная комиссия встала в позу. За абитуриента вступился театральный педагог Виктор Монюков, но настоянию которого парня зачислили после месяца в статусе вольного слушателя. Караченцов в «Ленкоме» Он учился на «отлично» и по окончании получил приглашение в «Ленком». Караченцов успел поработать при таких знаменитых режиссерах, как Анатолий Эфрос и Марк Захаров. Ему доставались очень разноплановые роли, от врача до шута.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com

Актера Евгения Леонова Караченцов называл своим опекуном. Они трудились вместе на театральной сцене и съемочной площадке, а вечерами засиживались у звезды «Джентльменов удачи» за чаем с бутербродами. В «Ленкоме» Караченцов прослужил почти 40 лет. Даже после фатальной аварии навещал коллег. Песни Караченцова из «Юноны и Авось» и фильма «Белые росы» На первом курсе Школы-студии МХАТ Караченцов освоил гитару. В этом ему помог Владимир Высоцкий, который выпустился на несколько лет раньше, — закрылся с ним и актером Михаилом Езеповым в шестой аудитории и полтора часа показывал, как исполнять «Цыганочку».

Кроме музыки Караченцов увлекался теннисом. Он выходил на корт с первым президентом России Борисом Ельциным и президентом Федерации тенниса Шамилем Тарпищевым.

Музыкальные навыки помогли ему в будущем. Многие песни, исполненные Караченцовым, превратились в хиты, например, «Страдания» из фильма «Белые росы» и «Кленовый лист» из «Маленького одолжения». Но визитной карточкой Караченцова стала песня «Я тебя никогда не забуду» из «Юноны и Авось». Он играл в этой постановке по рок-опере композитора Алексея Рыбникова﻿ на либретто﻿ Андрея Вознесенского﻿ более 20 лет. Роль графа Резанова очень шла очаровательному актеру. Караченцов в кино Актер дебютировал на киноплощадке в конце 1960-х годов, снявшись в фильме Марии Муат «…И снова май!». Большая слава пришла к нему после фильма Виталия Мельникова «Старший сын».

Фото: Vyacheslav Panov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Затем вышли «Приключения Электроника», «Человек с бульвара Капуцинов»﻿, «Королева Марго». Актер отказывался прибегать к помощи каскадеров и выполнял трюки самостоятельно. Кроме того, он хорошо пел. Со временем Караченцов заметил любопытную закономерность: «Мосфильм» давал ему роли только отрицательных персонажей, а «Ленфильм» мог пригласить и на положительные. В общей сложности он снялся в более чем 100 картинах. Личная жизнь Караченцова Видный актер пользовался успехом у женщин, но в браке побывал только один раз. Причем будущую жену, Людмилу Поргину, увел у второго мужа, каскадера Виктора Корзуна.

Я подала на развод и два года ждала предложение от Караченцова. И тогда я его женила на себе. Людмила Поргина Актриса

Поклонницы не воспринимали официальную жену кумира всерьез, караулили его у дома и кричали под окнами, пытаясь обратить на себя внимание. От самых энергичных Поргиной доставалось — однажды на улице ее закидали гвоздями и кирпичами. Любовницы Караченцова Поргина была уверена в верности супруга, несмотря на то, что незадолго до его смерти начали объявляться любовницы. Балерина Елена Дмитриева утверждала, что на протяжении 23 лет крутила роман с Караченцовым, веря, что он разведется. В какой-то момент она вышла замуж и уехала в Париж, но вернулась и возобновила отношения с актером. Они перестали встречаться за три года до первого ДТП. В 1989 году со знаменитостью сошлась актриса Наталья Лапина. Их познакомил Александр Абдулов — ее предыдущий возлюбленный. По ее словам, в тот момент в семье мужчины случился кризис, властная Поргина угнетала Караченцова.

Фото: Said Gadzhiev/Russian Look / www.globallookpress.com

«Он постоянно говорил, что разводится и не хочет больше этого брака, по той причине, что устал, он не был счастлив. Чувствовалось, что ему чего-то не хватало в плане романтики», — рассказала она. Художница Екатерина Подколзина утверждала, что в середине 1990-х во время работы над портретом закрутила роман с Караченцовым. Ни во что серьезное это не вылилось: интрижка закончилась, потому что оба были семейными людьми. Больше всего поклонников удивили откровения Азизы, ради которой Караченцов якобы действительно чуть не ушел из семьи. По ее словам, актер не скрывал этот роман от жены. Певица сама разорвала эти отношения по настоянию своей матери. Любовник Поргиной: кто отец Андрея Караченцова Правда, и саму Поргину подозревали в изменах. Актер Вадим Долгачев заявил, что в 1977 году закрутил с ней роман, а единственный сын Караченцова, на самом деле, его отпрыск. «У меня возникло предположение, что Андрей Караченцов — мой сын. Совсем недавно я обнаружил фотографии моего отца, который умер, когда мне было всего два года. Когда я сравнил их фотографии, свою и Андрея, я понял, что из одной породы все», — сказал он на телешоу.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Они познакомились в кафе «Метелица», сходили в кино, при другой встрече провели время в комнате общежития. После интима Поргина, по словам Долгачева, созналась, что замужем. В следующий раз они увиделись спустя несколько лет, когда актер успел отчислится из училища, отслужить в армии и жениться на Марине Голуб. Пьяный Долгачев столкнулся с Караченцовым и Поргиной в Доме кино, обозвал мужа бывшей любовницы рогоносцем и спровоцировал стычку. Что случилось с Караченцовым: ДТП на Мичуринском проспекте Поворотным моментом в жизни Караченцова стала первая авария, которая произошла в ночь на 28 февраля 2005 года на Мичуринском проспекте в Москве. Он не справился с управлением на обледенелой дороге, и Volkswagen Passat врезался в столб. Актер получил черепно-мозговую травму и на месяц впал в кому. Вторая случилась через 12 лет, 27 февраля 2017 года в подмосковном поселке Загорянском. Тогда Караченцов находился на пассажирском сиденье. Toyota Highlander под управлением Поргиной столкнулась с «Газелью». Актера поместили в НИИ Склифосовского, его жену на время лишили прав.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Караченцов так и не оправился. Для ухода за больным мужем Поргина бросила работу. Она старалась всеми правдами и неправдами выводить его в свет, несмотря на призывы коллег оставить больного человека в покое. За участие в телешоу супруги получали неплохой гонорар и жили на эти деньги. Караченцов умер 26 октября 2018 года, за день до 74-летия. На тот момент он лечился в московской онкологической больнице № 62 от почечной недостаточности.