Сегодня 02:28 Роман с Ветлицкой и сын от суррогатной матери. Чем прославился юбиляр Дмитрий Маликов Дмитрию Маликову исполнилось 55 лет 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru /Global Look Press Знаменитости

Дети

Россия

Музыка

Брак

Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов

Певцу, композитору, пианисту и актеру Дмитрию Маликову исполнилось 55 лет 29 января. В 90-х и «нулевых» он был на пике популярности, а его хиты звучали на всех радиостанциях страны. О творчестве и том, как сложилась личная жизнь артиста — в материале 360.ru.

Путь Маликова к славе Дмитрий Маликов появился на свет в Москве 29 января 1970 года. Его отец, Юрий Маликов, был худруком ВИА «Самоцветы», а мать, Людмила Вьюнкова — известной балериной и певицей. Маликов начал заниматься музыкой с пяти лет. После окончания музыкальной школы продолжил учебу сначала в музыкальном училище, а затем и в Московской государственной консерватории имени Чайковского, которую закончил с отличием. Первую свою песню с названием «Железная душа» Маликов написал в 14 лет. На телевидении юный музыкант впервые появился в 1986 году в передаче «Шире круг». Настоящая слава к нему пришла летом 1988 года, причем как к сольному исполнителю. Песни «Ты моей никогда не будешь», «Лунный сон» и «До завтра» достигли вершин российских хит-парадов.

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press /Global Look Press

Маликов выпустил свой первый сольный альбом «С тобой» в 1993 году. В общей сложности у него более десятка студийных альбомов, в том числе инструментальных. В конце 2024 года вышел последний из них — «За туманами». Маликов также дает фортепианные концерты. В 2007 году он представил авторский проект PIANOMANIЯ. Еще он занимался продюсированием, снимался в фильмах, в частности, в сериале «Моя прекрасная няня». Роман с блондинкой В конце 80-х Маликов познакомился с Натальей Ветлицкой во время гастрольного тура в Евпатории. Для нее бурный роман стал толчком к сольной карьере. Маликов написал для нее первый хит «Душа». Отношения продлились три года, а потом их союз распался. После расставания музыкант написал песню «Прощай, моя блондинка», посвященную ей. Елена Изаксон — первая и пока единственная жена Долго от одиночества Маликов не страдал. В 1992 году певец познакомился с главной любовью своей жизни — Еленой Изаксон. Разница в возрасте составила семь лет. Кроме того, у девушки подрастала дочь Ольга от первого брака.

Фото: Petrov Sergey/news.ru /Global Look Press

До рождения дочери Стефании они жили в гражданском браке, расписавшись только в 2000 году. Окружающие считали их союз идеальным, но и здесь не обошлось без проблем.

В 2021 году в СМИ появилась информация, что брак певца оказался на грани краха якобы из-за «Мисс России» Ирины Антоненко лет 10 назад. При этом ни сама девушка, ни артист никак не прокомментировали это сообщение. В итоге артист остался в семье. Стефания в центре скандала У Маликова двое детей. Дочь Стефания и сын, рожденный суррогатной матерью в январе 2018 года. В 2023 году девушка оказалась в центре скандала, когда отказалась оплатить калужскому бизнесмену и владельцу швейной фабрики заказ на пошив одежды. Все решилось в суде, который она выиграла и еще получила компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Изаксон тогда заявила, что фабрика допустила брак и нарушила сроки, поэтому ее дочь поступила справедливо, отказавшись платить. В настоящее время Маликов продолжает творить и гастролировать, а также проводить время с семьей, попутно обустраивая приобретенный несколько лет назад особняк за миллиард рублей в Подмосковье.