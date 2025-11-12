Выгоняли из театров и называли «грязной бабой»: мужья, любовники и драмы Татьяны Васильевой

Имя народной артистки России Татьяны Васильевой для ее коллег и близких давно стало синонимом не только невероятного таланта и железной воли, но и откровенности, граничащей со скандальностью. Жизнь звезды сама по себе напоминает драматический сериал. Почему рухнули оба брака знаменитости и с кем еще она громко ругалась, помимо мужей, — в материале 360.ru.

Путь к славе Будущая знаменитость родилась в послевоенном Ленинграде 28 февраля 1947 года. Она выросла в семье, в которой сочетались военная доблесть и трудовая дисциплина. Отец Татьяны прошел всю войну, был кавалером боевых орденов. Он не боялся никакого труда и после Победы работал простым слесарем-фрезеровщиком. Возможно, эта закалка характера передалась и его дочери, которая с юных лет знала, чего хочет, и не стеснялась этого добиваться. Окончив Школу-студию МХАТ в 1969 году, молодая актриса попала в Московский театр сатиры. Казалось бы, стандартное начало карьеры. За одним исключением: Васильева уже тогда готова была идти на все ради своих целей. Много лет спустя Татьяна шокировала поклонников признанием: чтобы получать лучшие роли, она вступила в связь с художественным руководителем театра Валентином Плучеком, который был старше ее почти на 40 лет.

Я делала худруку приятное, а он, в свою очередь, делал из меня приму. Татьяна Васильева

Личная жизнь как театр военных действий Первый брак Васильевой с актером Анатолием Васильевым, известным широкой публике по «Сватам», со стороны казался идеальным союзом. Инициатором отношений была сама Татьяна, она же и сделала предложение возлюбленному. У пары родился сын Филипп. Однако за фасадом благополучия скрывалась непростая реальность. По словам актрисы, муж долгое время практически не работал и все финансовые и домашние заботы легли на ее плечи. Кроме того, уже находясь в этих отношениях, она открыто изменяла супругу с Плучеком.

Фото: РИА «Новости»

После развода последовала череда новых увлечений, одним из которых стал актер Михаил Державин. Его семейный статус не смутил знаменитость, между коллегами по цеху вспыхнул бурный роман. Но спустя время внимание Васильевой переключилось на артиста Георгия Мартиросяна. Союз с ним продержался целых 13 лет и подарил актрисе дочь Елизавету. Но в итоге и этот брак рухнул. Спустя время Татьяна Григорьевна заявила, что их с Мартиросяном отношения якобы состояли из взаимных измен. Это признание настолько обескуражило экс-супруга звезды, что он публично назвал ее сумасшедшей. Скандалы, интриги, расследования Буйный характер Васильевой проявлялся не только в личной жизни. Ее профессиональная биография тоже полна конфликтов. После Театра сатиры она перешла в Театр имени Маяковского, откуда, как она сама призналась, ее «убрали» за нарушение дисциплины. Причиной стало регулярное употребление алкоголя — по словам актрисы, она позволяла себе 100–150 граммов спиртного ежедневно. Подобная участь постигла ее еще в трех культурных учреждениях.

Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look / www.globallookpress.com

Особенно громким стал скандал Васильевой с режиссером Сергеем Никоненко, случившийся в 1993 году. При подготовке к гастролям в Израиль Васильева, как заявил кинематографист, забрала паспорта и деньги под предлогом помощи с визами, а потом попыталась «подсидеть» Никоненко, предложив организаторам обойтись без него и отдать ей весь гонорар. Когда тайное стало явным, режиссер не стеснялся в выражениях. Он называл Татьяну грязной, базарной бабой, жадной до денег. Но острый язык Васильевой и дальше не щадил никого. Она разругалась и со Станиславом Садальским, назвав его нерукопожатным, и с Ефимом Шифриным, обвинив его в жадности. А комментарии артистки по поводу признания Елены Прокловой о домогательствах и вовсе вызвали волну возмущения. Звезда заявила, что через подобное прошла каждая женщина и не нужно раздувать из мухи слона. Напротив, она посоветовала начинающим артисткам использовать любые способы, чтобы добиться известности.