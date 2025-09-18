«Жуткое отребье». Тамара Семина высказалась о «жертвах» домогательств в киноиндустрии

Народная артистка Тамара Семина резко высказалась об актрисах, которые жалуются на домогательства со стороны режиссеров и продюсеров. В беседе с «Абзацем» она заявила, что они сами хотели попасть в кино через постель.

«Это элементарная распущенность. Они привлекают к себе внимание, чтобы говорили о них как о жертвах. Они проституточки просто. Это жуткое отребье, которое продвигается через постель. <…> Это неистребимое племя. Шляются от забора к забору», — резко высказалась звезда сериала «Вечный зов».

В последнее время стали чаще появляться публичные откровения актрис, жалующихся на домогательства со стороны мужчин, обладающих властью в киноиндустрии. Певица Татьяна Буланова назвала таких актрис карьеристками, которым не стоит упоминать о подобных попытках попасть на экран.

Несколько лет назад актриса Елена Проклова оказалась в центре скандала. В эфире программы «Секрет на миллион» она рассказала о домогательствах актера Олега Табакова, в то время ей было 15 лет. Недавно об этой истории снова вспомнили в Сети. Проклова призналась, что с тех пор боится секса, несмотря на большое количество мужчин в ее жизни. Откровения актрисы потрясли поклонников.