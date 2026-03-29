Сегодня 12:51 «Возьми телефон, детка». Как песня рэпера Токсиса стала главным мемом весны-2026

В конце февраля 2026 года соцсети буквально заговорили одной фразой: «Возьми телефон, детка». Мемы с молодым рэпером Токсисом, который настойчиво просит ответить на звонок, заполонили TikTok, Telegram и VK. С помощью этого ролика интернет-пользователи шутят про игнор в переписке, неудачные звонки бывшим и даже про внезапное облысение. Как непримечательный на первый взгляд отрывок стрима превратился в главный мем весны и в чем секрет ламповой подачи артиста, разбирался 360.ru.

Путь к виральности Песня Nobody вышла еще в ноябре 2025 года в альбоме Slaang. Ее записали трое музыкантов — Aarne, Toxi$ (тот самый Токсис) и Big Baby Tape. В оригинале это классический рэп-трек про сложные отношения: герой потратил на девушку много денег, долго добивался, а она играет с его чувствами. Строчки звучат так: «Возьми телефон, детка. Я знаю: ты хочешь позвонить мне сегодня. Я слил на тебя сотня и наверх еще сотня…» Настоящая популярность случилась после 27 января 2026 года, когда Токсис провел импровизированный концерт на стриме. Рэпер общался со слушателями в непринужденной обстановке и пел свои песни. Среди них была и Nobody. К тому моменту композиция уже набирала популярность, под нее снимали ролики с танцами. Но именно ламповое исполнение перед веб-камерой из обычной квартиры дало неожиданный эффект. Отрывок со стрима вырезали и выложили в Сеть в качестве отдельного короткого видео. Пользователям понравилось, как артист напевает хит без всякого пафоса. Фрагмент завирусился за пару дней, а звук начал жить отдельной жизнью.

Два мема в одном Отрывок оказался настоящим конструктором для шуток. В основном его используют через два ключевых момента. В первую очередь — через строчку «Возьми телефон, детка». С ее помощью обыгрывают невозможность дозвониться кому-либо. Мем работает в самых разных ситуациях: друг проспал и не берет трубку, служба доставки сбрасывает вызов, бывшая девушка закинула в игнор. Второй момент — концовка куплета. Токсис спрашивает: «Что же я хочу сказать?» — и вместо объяснений начинает танцевать, отбивая пальцами ритм, словно играет на пианино. Этот фрагмент превратился в самостоятельный мем. С его помощью иллюстрируют ситуации, когда от человека ждут серьезных слов, а он предпочитает лишь красноречивый жест или вовсе молчание.

Кто такой Токсис За псевдонимом Toxi$ скрывается 22-летний Андрей Смелянский. Он родился 21 марта 2004 года в Москве, но еще в детстве переехал в Санкт-Петербург. Отец молодого человека занимается бизнесом, мать — домохозяйка. Он с малых лет тяготел к творчеству: учился играть на фортепиано, слушал металл и поп, но в итоге увлекся американским рэпом — Lil Pump, Denzel Curry и Trippie Redd. Одна из главных фишек Токсиса — высокий тембр. В интервью The Flow он рассказал, что это его родная манера исполнения.

Мой естественный голос — высокий. Если я говорю низким голосом, для меня это напряжение связок, как будто я ору. Долго я так не могу говорить или читать.

По словам музыканта, в 2015 году он пережил тяжелую болезнь — эозинофильную гранулему. Только после двух операций он смог вернуться к нормальной жизни. Возможно, именно этот опыт на грани жизни научил его не бояться быть собой.

Рэпер и гид Путь Токсиса к славе был нестандартным. Сначала он писал треки на английском в программе Garage Band на планшете. В 2019-м выпустил дебютный альбом Greener Days, а затем познакомился с рэпером Big Baby Tape, который посоветовал переходить на русский. В 2020-м вышел сингл «ТАГА», а сам музыкант присоединился к объединению RANDOM CREW. Но настоящий рост популярности случился в 2023-м, когда Токсис начал вести телеграм-канал с «кружками», где он танцует, шутит и рассказывает о жизни. Сейчас у него больше 400 тысяч подписчиков. Результатами славы стали концерты по всей стране и даже выступление на разогреве у Gucci Mane в Москве. При этом Андрей окончил христианскую гуманитарную академию имени Достоевского, получив специальность гида и переводчика. Так что в теории он может провести экскурсию по Питеру — и тут же зачитать куплет.