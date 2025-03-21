Война продолжается. Прилучный проиграл суд по алиментам, но сына Муцениеце не отдал

Судебные тяжбы актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце продолжаются. Артисту не удалось снизить размер алиментов — суд с самого начала встал на сторону бывшей жены звезды «Мажора».

Проиграл суд, но не отдал сына

Прилучный собирался снизить сумму алиментов на обоих детей от первого брака, но сделать это не удалось. Мосгорсуд отклонил жалобу 37-летнего артиста, однако не исключено, что Павел продолжит преследовать свои цели.

«Агата требовала, чтобы Павел отдавал 30% своих доходов на содержание сына и дочери до 2031 года. После достижения старшим ребенком 18 лет сумма выплат должна была снизиться до 25% до совершеннолетия второго ребенка. На какой именно сумме остановился суд, не уточняется, но решение не устроило Прилучного, — рассказал источник StarHit.

Павел и Агата также спорят о том, с кем останется сын Тимофей. Согласно решению суда, мальчик должен жить с мамой, но на деле ребенок уже больше полугода живет с отцом. Муцениеце переживает по этому поводу, но не желает устраивать разборки, чтобы не травмировать психику мальчика.

«Агата — мама, единственное, что ее беспокоит, здоровье сына. Все ее действия максимально деликатны, аккуратны, чтоб уберечь психику ребенка, чтобы ему было спокойнее», — рассказала представитель артистки в суде Наталья Мелешкина.