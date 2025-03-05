Это война. Стали известны скандальные подробности спора Прилучного с Муцениеце

Популярный российский актер Павел Прилучный через суд потребовал снижения алиментов. Он хочет уменьшить выплаты на содержание детей от брака с Агатой Муцениеце, сообщил сайт StarHit .

После развода актеры договорились о выплатах без составления формального соглашения. Прилучный обязался ежемесячно перечислять Муцениеце по 100 тысяч рублей на каждого ребенка — у пары двое детей.

Однако спустя время актриса сочла эти суммы недостаточными и через суд добилась увеличения выплат. Ее бывший муж отреагировал нестандартно: перевез к себе сына Тимофея и, как утверждает StarHit, теперь тот почти не общается ни с мамой, ни с сестрой.

Судебное разбирательство по данному вопросу приостановили осенью 2024 года, чтобы провести необходимые экспертизы. Согласно первоначальному решению властей, Тимофей до окончательного решения должен был оставаться в доме матери.

Теперь процесс по решению, где будет жить сын Прилучного, возобновляется. Обсуждать вопрос суд начнет 28 марта.

Апелляцию Прилучного на снижение алиментов примерно в то же время зарегистрировал Московский городской суд. Юристы актера могут также попытаться отменить начисленные выплаты за время, пока сын проживает с отцом.

В феврале Агата Муциниеце рассказала, что впервые за долгое время встретилась с сыном Тимофеем, притом случайно. Она увидела его в магазине. Актриса не назвала встречу приятной и удивилась тому, как мальчик мог отреагировать негативно на встречу с матерью.