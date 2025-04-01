Актриса Меньшова призналась, что отец не принял ее решение стать режиссером

Юлия Меньшова, известная актриса и телеведущая, дала интервью сайту KP.RU . В ходе беседы она поделилась подробностями перехода от актерской карьеры к режиссуре и работе на телевидении.

По словам знаменитости, ее отец, режиссер Владимир Меньшов, не одобрил такое решение. Он посчитал его чудовищной ошибкой, призналась звезда.

«А мама была очень поддерживающей и говорила: „Пробуй, если тебе кажется, если тебя так ведет твое сердце, делай, как тебе кажется“», — поделилась Меньшова.

Ведущая также отметила, что из всех фильмов отца больше всего любит картину «Любовь и голуби», добавил RT.