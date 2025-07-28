Сегодня 06:18 Фронтовик, отец-одиночка, гений эпизода. Что скрывал за улыбкой великий Владимир Басов 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Владимир Басов обладал удивительным даром. Он мог сыграть любую роль: от дворника до генерала — и сделать это так, что зрители запоминали их навсегда. Он создал галерею незабываемых второстепенных персонажей, каждый из которых становился украшением фильма. О том, как война закалила его характер, как складывалась его личная жизнь и что помогало ему оставаться великим артистом до последнего дня — в материале 360.ru.

Кто не помнит его блистательного полотера в фильме «Я шагаю по Москве», сурового милиционера в «Операции „Ы“» или жуликоватого Дуремара в «Приключениях Буратино»? Эти эпизодические роли настолько ярко врезались в память зрителей, что за ними порой забывается другой, не менее важный аспект его творчества — режиссерский талант. Басов подарил советскому кинематографу несколько поистине культовых картин. Военная драма «Щит и меч», лирическая «Метель» и психологическая «Тишина» — каждая из этих работ демонстрировала его умение соединять глубину содержания с безупречной формой.

Фото: Кадр из фильма

Но за обаятельным, часто комичным экранным образом и режиссерским даром скрывалась совершенно иная, гораздо более серьезная и драматичная правда. Тот Владимир Басов, которого знали и любили миллионы зрителей, сформировался в горниле войны, и именно фронтовой опыт во многом определил его характер. Из кинозала — в самое пекло: война Басова Война перечеркнула все планы 18-летнего Владимира Басова, мечтавшего о кинематографе. Летом 1941 года он, только что окончивший школу, вместо ВГИКа оказался на фронте — добровольцем, приписав себе лишний год, чтобы его взяли в армию. Первые военные годы Басов провел не на передовой, а в армейской самодеятельности. Как начальник клуба 4-й стрелковой бригады, он организовал более 150 концертов для бойцов.

Фото: Кадр из фильма

Понимая важность этой работы, молодой человек все равно мечтал о «настоящем деле». И в 1943 году его перевели в артиллерийскую разведку, где он быстро дослужился до лейтенанта. Ключевой момент его военной биографии произошел 23 февраля 1945 года под латвийским Приекуле. Тогда, возглавив штурмовую группу, Басов вывел бойцов из окружения, уничтожил шесть огневых точек противника и, несмотря на контузию, продолжал командовать операцией.

Товарищ Басов точной корректировкой огня уничтожил 62 солдата противника и подавил минометную батарею. наградной лист к ордену Красной Звезды Басова

Но даже на войне артист в нем брал верх, и Басов помогал устраивать кинопоказы — экран ставили на нейтральной полосе, подсвечивали прожекторами. Фильмы смотрели с обеих сторон фронта, и когда на экране появлялся карикатурный Гитлер, наши бойцы смеялись, а немцы открывали огонь по экрану. Победу капитан Басов встретил уже опытным командиром, но выбрал мирную жизнь. В 1947 году он продал военную шинель, купил гражданское пальто и поступил во ВГИК.

Я все четыре года войны мечтал снять фильм о фронте. Владимир Басов

Этот военный опыт навсегда изменил Басова — закалил характер, научил ценить жизнь и подарил ту внутреннюю силу, которая позже проявлялась в его работах. Но если на фронте все было ясно — есть враг, есть приказ, — то в мирной жизни его ждали куда более сложные испытания. Двое детей и раскладушка в придачу Личная жизнь Владимира Басова напоминала драматический сериал с неожиданными поворотами. В 1947 году, едва поступив во ВГИК, он женился на однокурснице Розе Макагоновой. Их брак продлился три бурных года — молодые супруги постоянно ссорились из-за творческих амбиций. Расставание получилось театральным: по воспоминаниям современников, Макагонова в сердцах швырнула в уходящего мужа раскладушку, которую тот невозмутимо подобрал со словами: «В хозяйстве пригодится». В 1954 году на съемках «Случая на шахте восемь» 31-летний Басов, уже известный режиссер, потерял голову от 21-летней красавицы Натальи Фатеевой. Их страстный роман поражал коллег: он носил жену на руках по коридорам «Мосфильма», но при этом устраивал сцены ревности из-за каждого взгляда в сторону супруги. В 1959 году у пары родился сын Владимир, но семейное счастье быстро разбилось о быт и алкоголь. В 1961 году актриса сбежала, оставив сына бабушке в Харькове, — ни она, ни Басов тогда не были готовы к родительству.

Фото: РИА «Новости»

Новая любовь нашла режиссера на съемках «Метели» в 1963 году. Его новой музой и женой стала 20-летняя стажерка Валентина Титова. Они казались идеальной парой: он снимал ее во всех своих фильмах, а она успела родить ему двоих детей — Александра и Елизавету, но в 1977 году Титова шокировала всех, уйдя к оператору Георгию Рербергу. Суд оставил детей с Басовым, и режиссер, по воспоминаниям детей, стал образцовым отцом. Он научился готовить борщ, гладить школьную форму и даже заплетать косы, вспоминала дочь Елизавета.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / Третья жена Владимира Басова актриса Валентина Титова / www.globallookpress.com

Все эти удары судьбы потихоньку ломали сильного фронтовика. И с каждым годом Басов все глубже уходил в бутылку, словно пытаясь утопить в алкоголе боль трех неудачных браков. Когда больничная койка стала режиссерским креслом В итоге последние годы жизни Владимира Басова стали испытанием даже для его железной воли. В 1983 году актера сразил тяжелый инсульт, оставивший правую сторону тела парализованной. Несмотря на это, он продолжал работать — лежа в больнице, руководил съемками фильма «Время и семья Конвей», давая указания через ассистентов.

Фото: Кадр из фильма

Басов отпраздновал свое 64-летие 28 июля 1987 года. А всего через два месяца — 17 сентября — режиссер скончался от повторного инсульта. По воспоминаниям дочери Елизаветы, утром того дня он пытался побриться, но внезапно потерял сознание и умер на руках у сына Александра. Причиной смерти стали последствия многолетней гипертонии и алкоголизма, развившегося после череды личных драм. Но даже уйдя, Басов оставил после себя не просто роли, а целую вселенную, где смех и боль шли рука об руку. Шутник, который шутил на полную Мало кто знал, что за экранным образом балагура скрывался тонкий художник — он писал стихи, рисовал карикатуры на коллег и с иронией относился к себе. Таким он и остался в памяти — человеком, который прожил жизнь без полутонов, даря зрителям смех и искренние эмоции.