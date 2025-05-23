«ВИА Гра» спела лебединую песню: 25 лет истории легендарного трио

Один из самых ярких проектов в истории российской поп-музыки закрылся: группа «ВИА Гра» выпустила последнюю песню и официально прекратила свое существование. Созданный 25 лет назад коллектив фактически стал символом женской красоты и эротики, подарив фанатам немало запоминающихся хитов. О его истории, от расцвета до последних попыток воскресить группу — в материале 360.ru.

Как появилась группа «ВИА Гра» Продюсер Дмитрий Костюк мечтал о создании женского коллектива, похожего на Spice Girls или «Блестящих». Идея пришлась по вкусу Константину Меладзе, он согласился присоединиться к проекту и начал искать подходящих вокалисток. История «ВИА Гры» началась в 2000 году в Киеве: именно тогда в группу пригласили Алену Винницкую, которая стала ее первой вокалисткой. Она работала на телеканале «Биз-ТВ», который принадлежал Костюку. Второй утвердили Надежду Грановскую. Когда снимали дебютный клип «Попытка № 5», отсеялись Юлия Мирошниченко и Мария Кащин (Модина). Так из трио получился дуэт. Основной упор в нем делали на имидже вокалисток, сексуализировали их образы и отразили идею в названии коллектива. Отсылка к известному препарату только подчеркивала провокационный имидж группы.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Публике представили «ВИА Гру» осенью 2000-го именно на «Биз-ТВ»: «Попытка № 5» моментально завоевала сердца слушателей, а группа стала обладательницей премий «Золотой граммофон», «Стопудовый хит» и «Золотая Жар-птица», возглавив все чарты. К концу года в репертуаре девушек было уже семь песен. Свой первый концерт «ВИА Гра» дала в Днепропетровске, с ней спел Валерий Леонтьев — исполнил треки «Обними меня», «Бомба» и «Я не вернусь». Группу ждали гастроли по странам СНГ, а спустя год — в сентябре 2001-го — она выпустила дебютный альбом, названный в честь ставшей хитом первой песни.

Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look / www.globallookpress.com

Золотой состав группы «ВИА Гра» Хотя за 25 лет существования коллектива его состав довольно часто менялся — в «ВИА Гре» было 20 вокалисток — самым сильным, популярным и творчески плодотворным оказался один. В 2002 году группа расширилась до трех человек. Забеременела Грановская, ей стали срочно искать замену, и кастинг прошла модель Татьяна Найник. Меладзе и Костюк вернулись к идее трио и пригласили в группу Анну Седокову. В сентябре того же года обновленный состав «ВИА Гры» представил песню «Good morning, папа!». В клипе на нее вместе с девушками спела Надежда Грановская, продюсерам две брюнетки на сцене не пришлись по вкусу, и с Найник они распрощались.

Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look / www.globallookpress.com

Осенью группа снова устроила кастинг, по итогам которого выбор остановили на 20-летней Вере Брежневой. Спустя несколько месяцев, в начале 2003-го, ради сольной карьеры коллектив покинула Винницкая, а Брежнева осталась его неизменной участницей более чем на четыре года.

Именно трио Грановской, Седоковой и Брежневой считается золотым составом группы. Они много гастролировали с песнями из новых альбомов «Стоп! Снято!» и «Биология». За «Океан и три реки» с братом Константина Меладзе — Валерием — получили «Премию Муз-ТВ» в номинации «Лучший дуэт», награду «Песня года — 2003», а также были номинированы на «Золотой граммофон». Легендарный хит «Притяженья больше нет» журнал «Афиша» признал самой популярной композицией десятилетия, а сингл «Не оставляй меня, любимый!» семь месяцев держался в топе.

Фото: Anton Belitsky/Russian Look / www.globallookpress.com

Первый кризис «ВИА Гры» После оглушительного взлета популярности, когда группа собирала стадионы не только в России, но и за рубежом, последовал такой же быстрый и довольно внезапный спад. В 2004 году фанатов трио шокировала новость об уходе Седоковой — певица забеременела. Ее заменили на Светлану Лободу, но успеха это так и не принесло. Наоборот, группа, как признавался позже Костюк, потеряла десятки миллионов рублей.

Фото: Anton Belitsky/Russian Look / www.globallookpress.com

По январь 2006 года в ее составе выступали Брежнева, Грановская и Альбина Джанабаева, которая потом стала женой Валерия Меладзе. Из-за травмы Брежневой в 2005-м песню «Бриллиант» представлял дуэт Грановской и Джанабаевой, в итоге «ВИА Гра» не смогла продлить контракт с лейблом Sony Music.

С решением Грановской уйти из группы стало окончательно ясно, что «ВИА Гра» переживает кризис. Константин Меладзе признавался в своей усталости от проекта и желании поставить точку. Летом 2007 года коллектив покинула Вера Брежнева, успешно запустившая сольную карьеру. С тех пор состав «ВИА Гры» менялся постоянно — имена некоторых участниц группы фанаты даже не успевали запоминать.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

Закат и попытки воскресить группу «ВИА Гра» В 2010 году коллектив получил антипремию «Разочарование года», еще год о нем ничего не было слышно. Проект покинул Дмитрий Костюк, но Меладзе говорил, что прощаться с «ВИА Гра» пока рано. Отсутствие новых хитов и вторая антипремия поубавили его энтузиазм: в конце 2012-го Меладзе объявил о закрытии проекта. И уже в следующем группе решили дать второй шанс — запустили реалити-шоу «Хочу V ВИА Гру» с экс-участницами трио в качестве наставниц. Победительниц определили по результатам зрительского голосования. Ими стали Анастасия Кожевникова, Миша Романова и Эрика Герцег. С ними «ВИА Гра» выпустила хиты «Кислород», «У меня появился другой» и «Перемирие», выступала со старыми песнями в новой аранжировке.

Фото: www.globallookpress.com

С 2018-го в коллективе снова началась текучка. Вместо Романовой на сцену вышла Ольга Меганская, Кожевникову заменили на Ульяну Синецкую. Герцег покинула «ВИА Гру» в 2020-м, а за ней — и Меганская.

В ноябре 2020 года Меладзе представил очередное трио на «Вечернем Урганте», назвав Ульяну Синецкую, Ксению Попову и Софию Тарасову новым золотым составом. Спустя два года появились слухи о ликвидации «ВИА Гры», но концертный директор их отрицал. Окончательно о роспуске легендарного коллектива он объявил 23 мая 2025-го. В этот день «ВИА Гра» исполнила свою лебединую — последнюю — песню. Композицию Galileo спели Тарасова и Синецкая.