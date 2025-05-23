Группу «ВИА Гра» закрыли спустя 25 лет существования

Группа «ВИА Гра» выпустила последнюю песню и закрывается. Об этом заявил создатель коллектива, продюсер Константин Меладзе в своем аккаунте в Instagram*.

«Это последняя песня группы „ВИА Гра“. Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом», — написал композитор под постом, в котором представил слушателям композицию Galileo.

Автором слов и музыки последней песни стал сам Меладзе, а исполнили ее солистки коллектива София Тарасова и Ульяна Синецкая. До этого группа не выпускала новые песни с 2022 года.

Продюсер отметил, что не испытывает огорчения из-за закрытия проекта и надеется, что поклонники творчества группы еще долго будут слушать «песни, наполненные любовью, верой и надеждой».

Группа «ВИА Гра» вышла на российскую сцену в 2000 году. Самыми популярными ее солистками были Надежда Грановская, Вера Брежнева, Анна Седокова, Светлана Лобода и Альбина Джанабаева.

Ранее Константин Меладзе разрешил экс-участнице коллектива и своей бывшей жене Вере Брежневой исполнять песни своего сочинения.

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