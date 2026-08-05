Первая кинозвезда Российской империи. Чем покорила зрителей «лунная красавица» Вера Холодная
Вера Холодная прожила всего 25 лет, но успела стать главной кинозвездой в Российской империи. Немое кино в годы великих перемен и потрясений — Первой мировой войны, революции и Гражданской войны — было немыслимо без этой аристократически бледной грустной женщины с очень подходившей ей фамилией. О том, как взошла и почему быстро потухла звезда Веры Холодной — в материале 360.ru, приуроченном к 133-летию со дня ее рождения.
Вера Левченко родилась в августе 1893 года — по разным данным, 5-го или 9-го числа. Она появилась на свет в интеллигентной семье: отец окончил отделение словесности Московского университета (сейчас — МГУ) и работал учителем в гимназии, мать была выпускницей института благородных девиц.
Местом рождения Веры была Полтава, но уже через два года семья вернулась в Москву, где жила ее овдовевшая бабушка.
Девочка проявляла живой интерес к балету. Она начала учиться в частной гимназии, но уже через год легко поступила в балетное училище при Большом театре, прекрасно сдав экзамен. Однако бабушке не хотелось, чтобы внучка связывала жизнь со сценой, и она настояла на том, чтобы Вера вернулась в гимназию. Впоследствии девушка часто жалела о том, что не окончила училище.
Подростком Левченко интересовалась стихами, теннисом, каталась на коньках, хорошо пела и играла на фортепиано и не оставила мечты о сцене. Уже тогда она участвовала в любительских спектаклях — сыграла, например, главную роль в «Бесприданнице».
Помимо увлечений, Вере приходилось много заниматься и семейными делами. Отец умер от холеры, когда ей было 10 лет, мать тоже была болезненной, так что девушка фактически воспитывала младших сестер, Софью и Надежду. Кстати, Софье, которая тоже любила балет, Вера помогла исполнить мечту и поступить в балетную школу.
Будущая кинозвезда рано встретила любовь. На выпускном балу в 1910 году она познакомилась с подпоручиком гренадерского полка Владимиром Холодным и вскоре стала его женой. У них родилась дочь Евгения. Роды были тяжелыми, врачи запретили молодой женщине иметь детей, и второго ребенка — Нонну — супруги удочерили.
В те годы Вера стала вращаться в богемных кругах. Ее супруг был довольно заметной фигурой в обществе — юристом, одним из первых российских автогонщиков и светским человеком. Пара посещала публичные мероприятия, собиралась вместе с московской творческой интеллигенцией в клубе «Алатр».
Стройная темноволосая Вера, обладавшая меланхоличной, утонченной красотой, привлекала много внимания. Решающую роль в ее судьбе сыграло знакомство с тогда начинающим поэтом Александром Вертинским. В 1914 году, встретив ее на Кузнецком Мосту, очарованный Вертинский предложил ей попробовать свои силы в кино, привез на кинофабрику.
В 1914 году Холодная дебютировала в картине «Анна Каренина», сыграв эпизодическую роль итальянки — кормилицы ребенка главной героини. При знакомстве режиссер Владимир Гардин отметил обворожительность актрисы, но констатировал, что она «тогда умела лишь поворачивать свою красивую голову и вскидывать глаза налево и направо — вверх». После этих съемок режиссер решил, что из начинающей актрисы ничего не выйдет.
На некоторое время Вера забыла о кинематографе. Однако в 1915 году, когда муж получил тяжелое ранение на фронте под Варшавой, семья столкнулась с материальными трудностями.
Именно тогда в «Алатре» на Холодную обратил внимание известный режиссер Евгений Бауэр, готовившийся снимать фильм «Песнь торжествующей любви» по повести Ивана Тургенева. Он пригласил Веру на главную роль — она сыграла красавицу Елену, которую с помощью колдовских чар соблазняет несчастливый соперник ее мужа. Роль девушки-сомнамбулы, робкой и податливой, прекрасно подошла начинающей актрисе.
Глава киностудии Александр Ханжонков еще на стадии съемок предвидел успех фильма. Лишь отсмотрев черновые сцены, он заключил с Холодной контракт на три года. И фильм действительно произвел фурор. Игру «Елены» оценили как зрители, так и журналисты и кинокритики.
Роль Елены она проводит бесподобно; глубокие душевные переживания, безмолвная покорность велениям непостижимой силы, — яркие контрасты чувства переданы без малейшей шаржировки, правдиво и талантливо…
Журнал «Синема», 1915 год
В том же году актрису позвали еще в несколько фильмов. Ее охотно продолжал снимать Бауэр, но приглашали и другие режиссеры. Фильмография Холодной пополнилась картинами «Лунная красавица», «Дети века», «Жизнь за жизнь», в которых она исполнила главные роли.
Особенно популярной у публики стал фильм «Жизнь за жизнь», в которой Холодная сыграла вместе с известной артисткой Лидией Кореневой. На киносеансы даже вели предварительную запись на сеансы.
Из студии Ханжонкова Вера перешла в киноателье Дмитрия Харитонова. Вместе с ней ушли актер Витольд Полонский и режиссер Петр Чардынин. С тех пор Холодная почти всегда снималась именно у него. Харитонова и Чардынина посетила идея закрепить за актерами экранные образы: Полонский и его коллега Владимир Максимов должны были играть развращенных фатов, а Вера Холодная — страдающую жертву своих и чужих страстей.
Первая же их совместная работа — драма о любовном треугольнике «У камина» — стала рекордно успешной в прокате, в основном благодаря Холодной. В театр, где демонстрировалась премьера, стояла огромная очередь. В Харькове те, кто не смог попасть внутрь, в возмущении разгромили витрины и сорвали афиши.
Снятое вскоре продолжение — «Позабудь про камин, в нем погасли огни…» и фильм «Молчи, грусть… молчи…», где также сыграла Вера Холодная, имели рекордные сборы за всю историю русской дореволюционной кинематографии.
Игра для экрана требует много напряжения и очень утомляет. Нелегко было привыкать к искусственному свету. Юпитеры слепят глаза, а если они много горят — воздух становится душным, и долго играть невозможно. Но я люблю это творчество, не зависящее от публики в полном смысле этого слова. Самодовлеющее для актера.
Вера Холодная («Кино-газета», 1918 год)
Во время Первой мировой войны Холодная участвовала в благотворительных концертах, была любимицей военных. Они называли ее «своей Верочкой» и скупали билеты на сеансы ее фильмов. Но в ее сердце был лишь один мужчина — супруг, к которому она ездила на фронт в перерывах между бесконечными съемками.
О звезде немого кино говорили не только с восторгом — как при жизни, так и уже после смерти. Чардынин признавался, что Холодная не владела элементарными основами актерской техники и с ней пришлось «немало возиться». Историк кинематографа Жорж Садуль называл актрису слабой.
Ее обвиняли в недостатке индивидуальности, холодности, невыразительности. В то же время ее образ воплощал эпоху декаданса и подарил публике новый тип героини. В отличие от утрированно жестикулировавших в немом кино театральных актеров, Холодная держалась естественно и с достоинством. За ней так и закрепилась роль пассивной страдающей женщины, но этот образ очень сочетался с ее внешними данными.
Сама актриса к своей работе относилась ответственно.
«Нужно и важно отходить от шаблонов, в каждой роли быть иной и искать новое», — говорила она журналистам.
Советский киновед Ромил Соболев отмечал, что в СССР имя Веры Холодной стало символизировать бессодержательность «буржуазного кино» и считалось неприличным отзываться о ней положительно.
Высказывались мнения о том, что рано ушедшая из жизни Холодная просто не успела вырасти как актриса. Как бы то ни было, не будь у нее таланта, на нее едва ли обратил бы внимание театральный режиссер Константин Станиславский. В 1918 году он предлагал ей вступить в труппу МХТ и предлагал роль Катерины в «Грозе», предупредив, что предстоит долгая и упорная работа. Из-за нехватки времени Вера отказалась.
В 1918 году Вера Холодная вместе с киноэкспедицией Харитонова уехала в Одессу. Поскольку муж остался в Москве, пресса муссировала сплетни об их разрыве и приписывали актрисе многочисленные романы. Однако, по свидетельствам биографов, супруги никогда не разрывали отношения и Холодная оставалась верной женой.
Сохранила она и верность родине. Когда Одессу заняли французские войска, Холодной стали поступать предложения от иностранных компаний о съемках за рубежом. Вера решительно отказывалась и публично заявляла, что не покинет страну в тяжелое для нее время.
В то же время в окружении актрисы были и белые офицеры, и французские военные. Чекист Георгий Лафар писал на Холодную донос в Москву, но даже он не нашел криминала в ее поведении.
«Дама несколько инфантильна, но отзывчива и мила. <…> Дама эта наша. У нее брали интервью: „Почему бы вам не поехать в Европу, пока в России междоусобица?“. Она ответила: „Я Россию никогда не брошу“», — писал он.
Вера Холодная успела сняться почти в 40 фильмах. В 1919 году ее настигла внезапная смерть. Упав с саней в снег, она заболела — поднялась температура. Врачи диагностировали грипп с легочными осложнениями — «испанку». Уже через несколько дней Холодная умерла.
Вокруг смерти всенародно любимой актрисы ходило много слухов: говорили, что ее якобы расстреляли, или убил любовник, или ей прислали отравленные белые лилии. Поводов для сомнений было достаточно: тело не стали вскрывать, а сразу забальзамировали, отпевание провели ночью (несмотря на это, на него собралась вся Одесса). Однако официальной версией так и осталась «испанка».
Холодную похоронили в часовне на Первом христианском кладбище. В будущем тело планировали перевезти в Москву, но гроб оставался там до самой ликвидации кладбища в 1932-м, а потом тело… исчезло. Вокруг его пропажи тоже ходили абсурдные слухи, в том числе о том, что его якобы украли поклонники.
Любимый муж актрисы тяжело пережил утрату. Впрочем, жить без возлюбленной ему предстояло всего несколько месяцев. Владимира Холодного арестовали чекисты, он оказался в тюрьме, и в конце 1919 года его расстреляли.
В конце 2010-х в Россию приезжала внучка Веры Холодной, ее полная тезка. Она родилась и жила в Стамбуле (а впоследствии, в апреле 2026 года, и умерла там), однако унаследовала бабушкину любовь к России — общалась только с русскими, ходила в православный храм.
«Мой дух, мои интересы связаны с русскими. Турки ничего не знают о моей бабушке, не чувствуют русский дух, который мне так дорог», — признавалась она журналистам.
Вера Холодная долго пыталась найти последнее место упокоения бабушки, но оно так и осталось загадкой.