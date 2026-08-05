Сегодня 06:17 Первая кинозвезда Российской империи. Чем покорила зрителей «лунная красавица» Вера Холодная Фото: Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Вера Холодная прожила всего 25 лет, но успела стать главной кинозвездой в Российской империи. Немое кино в годы великих перемен и потрясений — Первой мировой войны, революции и Гражданской войны — было немыслимо без этой аристократически бледной грустной женщины с очень подходившей ей фамилией. О том, как взошла и почему быстро потухла звезда Веры Холодной — в материале 360.ru, приуроченном к 133-летию со дня ее рождения.

Вера Левченко родилась в августе 1893 года — по разным данным, 5-го или 9-го числа. Она появилась на свет в интеллигентной семье: отец окончил отделение словесности Московского университета (сейчас — МГУ) и работал учителем в гимназии, мать была выпускницей института благородных девиц. Местом рождения Веры была Полтава, но уже через два года семья вернулась в Москву, где жила ее овдовевшая бабушка. Девочка проявляла живой интерес к балету. Она начала учиться в частной гимназии, но уже через год легко поступила в балетное училище при Большом театре, прекрасно сдав экзамен. Однако бабушке не хотелось, чтобы внучка связывала жизнь со сценой, и она настояла на том, чтобы Вера вернулась в гимназию. Впоследствии девушка часто жалела о том, что не окончила училище. Подростком Левченко интересовалась стихами, теннисом, каталась на коньках, хорошо пела и играла на фортепиано и не оставила мечты о сцене. Уже тогда она участвовала в любительских спектаклях — сыграла, например, главную роль в «Бесприданнице».

Фото: РИА «Новости»

Помимо увлечений, Вере приходилось много заниматься и семейными делами. Отец умер от холеры, когда ей было 10 лет, мать тоже была болезненной, так что девушка фактически воспитывала младших сестер, Софью и Надежду. Кстати, Софье, которая тоже любила балет, Вера помогла исполнить мечту и поступить в балетную школу. Будущая кинозвезда рано встретила любовь. На выпускном балу в 1910 году она познакомилась с подпоручиком гренадерского полка Владимиром Холодным и вскоре стала его женой. У них родилась дочь Евгения. Роды были тяжелыми, врачи запретили молодой женщине иметь детей, и второго ребенка — Нонну — супруги удочерили. В те годы Вера стала вращаться в богемных кругах. Ее супруг был довольно заметной фигурой в обществе — юристом, одним из первых российских автогонщиков и светским человеком. Пара посещала публичные мероприятия, собиралась вместе с московской творческой интеллигенцией в клубе «Алатр». Стройная темноволосая Вера, обладавшая меланхоличной, утонченной красотой, привлекала много внимания. Решающую роль в ее судьбе сыграло знакомство с тогда начинающим поэтом Александром Вертинским. В 1914 году, встретив ее на Кузнецком Мосту, очарованный Вертинский предложил ей попробовать свои силы в кино, привез на кинофабрику.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

В 1914 году Холодная дебютировала в картине «Анна Каренина», сыграв эпизодическую роль итальянки — кормилицы ребенка главной героини. При знакомстве режиссер Владимир Гардин отметил обворожительность актрисы, но констатировал, что она «тогда умела лишь поворачивать свою красивую голову и вскидывать глаза налево и направо — вверх». После этих съемок режиссер решил, что из начинающей актрисы ничего не выйдет. На некоторое время Вера забыла о кинематографе. Однако в 1915 году, когда муж получил тяжелое ранение на фронте под Варшавой, семья столкнулась с материальными трудностями. Именно тогда в «Алатре» на Холодную обратил внимание известный режиссер Евгений Бауэр, готовившийся снимать фильм «Песнь торжествующей любви» по повести Ивана Тургенева. Он пригласил Веру на главную роль — она сыграла красавицу Елену, которую с помощью колдовских чар соблазняет несчастливый соперник ее мужа. Роль девушки-сомнамбулы, робкой и податливой, прекрасно подошла начинающей актрисе. Глава киностудии Александр Ханжонков еще на стадии съемок предвидел успех фильма. Лишь отсмотрев черновые сцены, он заключил с Холодной контракт на три года. И фильм действительно произвел фурор. Игру «Елены» оценили как зрители, так и журналисты и кинокритики.

Роль Елены она проводит бесподобно; глубокие душевные переживания, безмолвная покорность велениям непостижимой силы, — яркие контрасты чувства переданы без малейшей шаржировки, правдиво и талантливо… Журнал «Синема», 1915 год

В том же году актрису позвали еще в несколько фильмов. Ее охотно продолжал снимать Бауэр, но приглашали и другие режиссеры. Фильмография Холодной пополнилась картинами «Лунная красавица», «Дети века», «Жизнь за жизнь», в которых она исполнила главные роли. Особенно популярной у публики стал фильм «Жизнь за жизнь», в которой Холодная сыграла вместе с известной артисткой Лидией Кореневой. На киносеансы даже вели предварительную запись на сеансы. Из студии Ханжонкова Вера перешла в киноателье Дмитрия Харитонова. Вместе с ней ушли актер Витольд Полонский и режиссер Петр Чардынин. С тех пор Холодная почти всегда снималась именно у него. Харитонова и Чардынина посетила идея закрепить за актерами экранные образы: Полонский и его коллега Владимир Максимов должны были играть развращенных фатов, а Вера Холодная — страдающую жертву своих и чужих страстей. Первая же их совместная работа — драма о любовном треугольнике «У камина» — стала рекордно успешной в прокате, в основном благодаря Холодной. В театр, где демонстрировалась премьера, стояла огромная очередь. В Харькове те, кто не смог попасть внутрь, в возмущении разгромили витрины и сорвали афиши. Снятое вскоре продолжение — «Позабудь про камин, в нем погасли огни…» и фильм «Молчи, грусть… молчи…», где также сыграла Вера Холодная, имели рекордные сборы за всю историю русской дореволюционной кинематографии.

Игра для экрана требует много напряжения и очень утомляет. Нелегко было привыкать к искусственному свету. Юпитеры слепят глаза, а если они много горят — воздух становится душным, и долго играть невозможно. Но я люблю это творчество, не зависящее от публики в полном смысле этого слова. Самодовлеющее для актера. Вера Холодная («Кино-газета», 1918 год)

Во время Первой мировой войны Холодная участвовала в благотворительных концертах, была любимицей военных. Они называли ее «своей Верочкой» и скупали билеты на сеансы ее фильмов. Но в ее сердце был лишь один мужчина — супруг, к которому она ездила на фронт в перерывах между бесконечными съемками. О звезде немого кино говорили не только с восторгом — как при жизни, так и уже после смерти. Чардынин признавался, что Холодная не владела элементарными основами актерской техники и с ней пришлось «немало возиться». Историк кинематографа Жорж Садуль называл актрису слабой. Ее обвиняли в недостатке индивидуальности, холодности, невыразительности. В то же время ее образ воплощал эпоху декаданса и подарил публике новый тип героини. В отличие от утрированно жестикулировавших в немом кино театральных актеров, Холодная держалась естественно и с достоинством. За ней так и закрепилась роль пассивной страдающей женщины, но этот образ очень сочетался с ее внешними данными. Сама актриса к своей работе относилась ответственно. «Нужно и важно отходить от шаблонов, в каждой роли быть иной и искать новое», — говорила она журналистам. Советский киновед Ромил Соболев отмечал, что в СССР имя Веры Холодной стало символизировать бессодержательность «буржуазного кино» и считалось неприличным отзываться о ней положительно.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Высказывались мнения о том, что рано ушедшая из жизни Холодная просто не успела вырасти как актриса. Как бы то ни было, не будь у нее таланта, на нее едва ли обратил бы внимание театральный режиссер Константин Станиславский. В 1918 году он предлагал ей вступить в труппу МХТ и предлагал роль Катерины в «Грозе», предупредив, что предстоит долгая и упорная работа. Из-за нехватки времени Вера отказалась. В 1918 году Вера Холодная вместе с киноэкспедицией Харитонова уехала в Одессу. Поскольку муж остался в Москве, пресса муссировала сплетни об их разрыве и приписывали актрисе многочисленные романы. Однако, по свидетельствам биографов, супруги никогда не разрывали отношения и Холодная оставалась верной женой. Сохранила она и верность родине. Когда Одессу заняли французские войска, Холодной стали поступать предложения от иностранных компаний о съемках за рубежом. Вера решительно отказывалась и публично заявляла, что не покинет страну в тяжелое для нее время. В то же время в окружении актрисы были и белые офицеры, и французские военные. Чекист Георгий Лафар писал на Холодную донос в Москву, но даже он не нашел криминала в ее поведении. «Дама несколько инфантильна, но отзывчива и мила. <…> Дама эта наша. У нее брали интервью: „Почему бы вам не поехать в Европу, пока в России междоусобица?“. Она ответила: „Я Россию никогда не брошу“», — писал он.

Фото: Mary Evans Picture Library / www.globallookpress.com