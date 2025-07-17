17 июля 2025 01:48 Великий предсказатель или обычный аферист? Жизнь и прогнозы Павла Глобы 0 0 0 Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

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Астрологу, писателю и телеведущему Павлу Глобе исполнилось 72 года. Он предсказал теракт 11 сентября, гибель парома «Эстония», подъем России как сверхдержавы и падение США. Как он превратил свое имя в личный бренд, с какими неудачами столкнулся жизни и что еще пророчил миру — в материале 360.ru.

Детство и юность Глобы Павел Глоба появился на свет 16 июля 1953 года в Москве. По отцовской линии он происходит из рода запорожских казаков. Его отец был художником-пейзажистом, а мать — врачом, способным лечить людей с помощью наложения рук. Астрологом был его дед, медик по образованию. Бабушка — персиянка, которая исповедовала зороастризм. Именно дедушка научил внука составлять натальные карты.

Глоба в детстве серьезно увлекался астрономией. После окончания школы отслужил в армии, в стройбате. После возвращения домой поступил в Московский историко-архивный институт.

Фото: РИА «Новости»

Затем год работал по профессии в столичном учреждении, пока его не уволили за неофициальное чтение лекций по астрологии и не привлекли к административной ответственности. В итоге он устроился ночным сторожем. Как Павел Глоба стал астрологом Глоба оставался в тени, работая сторожем, при этом за вознаграждение он составлял натальные карты для всех желающих. Открыто заниматься любимым делом он смог только после распада СССР. Еще в 1989 году Глоба создал Астрологический институт, а в 1992 — «Центр Павла Глобы». В 1991 году вышла его первая астрологическая книга «Он, она… и луна». В 1998-м начал вести на телеканале ТНТ эзотерическую программу «Глобальные новости», просуществовавшую до 2008 года. Делал ежедневные астропрогнозы для 12 знаков Зодиака для радио «Ретро FM» в программе «Глобальный прогноз». Ежегодно издавал «Зороастрийский календарь». Кроме того, написал более 40 произведений, связанных с астрологией.

Фото: Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com

Параллельно оказывал услуги частного характера, сотрудничал со СМИ в роли консультанта. В 2008 году даже снялся в фильме «По следам зверя» о советских маньяках, а год спустя и в мини-сериале «Питерские каникулы». Четыре брака и смерть первенца Личная жизнь Глобы — тайна за семью печатями, но известно, что официально он был женат четырежды.

С первой супругой, как писали СМИ со ссылкой на ясновидящую Стеллу Астрову, Глоба познакомился в морге, когда она везла каталку с трупом. Неизвестно, достоверна ли эта история, но факт, что астролог коллекционирует посмертные маски людей. В его собрании насчитывается уже свыше 200 экземпляров.

Наиболее известная из его жен — Тамара Глоба. На момент знакомства оба были несвободными. Их объединяли общие интересы, они вместе писали книги и руководили разными эзотерическими организациями, но брак дал трещину после смерти их первенца.

Фото: РИА «Новости»

Как рассказывала Тамара, муж взял деньги за мероприятие, но не провел его и скрылся в другом городе. Объясняться пришлось ей, вспоминала она в программе «Наедине со всеми».

Рожала я двое с половиной суток, и ребенок появился на свет преждевременно — через 10 дней после того события. А еще через 10 дней малыш умер. Конечно, я была в отчаянии. Стресс был очень серьезный. Безусловно, были и претензии, и скандал, и выяснения отношений — все. Но я была в таком состоянии, что поддержка Паши была чем-то необходимым. Тамара Глоба Жена Павла Глобы

Позднее у пары родился сын Богдан, но семья все-равно распалась. Как утверждала Тамара, ее муж был слишком увлечен профессией, а на близких сил у него уже не оставалось. Сейчас астролог разведен. Точное число его детей от разных браков неизвестно. Известно, что еще до встречи с Тамарой у него родилась дочь Анастасия. Интересно, что и сын Богдан пошел по стопам родителей, тоже став астрологом. Предсказания Павла Глобы — точные и провальные Ему приписывают многие якобы сбывшиеся громкие прогнозы, начиная от отставки Бориса Ельцина и прихода к власти Владимира Путина и заканчивая аварией на Чернобыльской АЭС. Но имеются и те, которые не сбылись. Например, Хиллари Клинтон так и не стала президентом США, Юлия Тимошенко — Украины, а иракского лидера Саддама Хусейна все же убили.

Фото: РИА «Новости»

Глоба легко все объяснял, заявляя, что 100-процентную гарантию дают только шарлатаны, а не честные астрологи.

Актер Александр Панкратов-Черный как-то признался, что Глоба предсказал ему смерть в 1988 году. Однажды он, астролог и Игорь Тальков вместе ужинали. Глоба предрек им смерть в один день через три года. Артисты не поверили.

Едем из Гагр в Дагомыс и попадаем в страшную аварию. Мы бьемся в машине, водитель вообще лицом ударился. Я — об стену, голову пробил, потерял сознание. Страшная катастрофа! Привезли меня в отель, лежу, включаю телевизор и идет сообщение, что в Петербурге застрелили Игоря Талькова. И оказалось, час в час, день в день, я вспомнил Пашу Глобу, что он нам накаркал. Александр Панкратов-Черный Актер

Позже его приятельница Джуна объяснила спасение актера тем, что у него оказался сильный ангел-хранитель, который и отвел смерть.

Фото: РИА «Новости»

Сам Глоба отмечал, что не все астропрогнозы можно предотвратить. Он должен был погибнуть в ДТП, причем по своему же прогнозу. Астролог не мог не поехать в тот день, поэтому специально сел на заднее сидение и пристегнулся. Он выжил, но пережил клиническую смерть. Среди сбывшихся прогнозов Глобы — гражданская война в Ливии и гибель Муаммара Каддафи в 2011 году, землетрясение в Армении в 1988-м, теракт 11 сентября 2001 года, который он предсказал еще в 1980-х годах. В этом списке и гибель парома «Эстония» 28 сентября 1994 года, который затонул и унес жизни 852 человек. По словам Глобы, в эстонской прессе его прогноз был опубликован, но власти его проигнорировали. Что говорил Глоба о будущем России

Астролог предсказал распад Советского Союза еще в конце 1980-х годов.

Летом 1991 года на улицах Москвы будут танки, и это будет переворот, СССР развалится, хотя советские паспорта будут еще долго, и мы еще долго не откажемся от советских символов. Павел Глоба Астролог

В декабре 1998 года заявил, что Ельцин уйдет в отставку, а его преемником станет человек из спецслужб. В августе Путина назначили премьер-министром, а затем президентом. Официально в должность он вступил в 2000 году.

Фото: РИА «Новости»

На 2010 год Глоба предсказывал провал России на Олимпиаде в Ванкувере и аномальную жару в стране. Тогда сборная страны заняла 11 место с тремя золотыми наградами, а в России установилась рекордная жара, вызвавшая масштабные пожары. В «нулевых» Глоба также предсказывал, что с 2020 по 2050 годы Россия будет возрождаться, но период с конца 2023 по 2027 год окажется самым опасным. При этом 2014 год он называл временем, когда человечество уже вплотную подойдет к началу третьей мировой войны.

Что Глоба говорил об Украине В 2006 году Глоба говорил, что Украина может стать центром объединения Восточной Европы, но спустя три года предсказал стране распад на три части. Потом Глоба опасался, что в 2023 году может произойти применение ядерного оружия или атака на АЭС, а в 2024-м — столкновение России с войсками НАТО. При этом считал, что США потерпят крах, пытаясь перевести СВО в крупномасштабную войну. И все по вине нового лидера страны, из-за которого Америку ждут серьезные проблемы в экономике.

Фото: РИА «Новости»

России же после 2024 года предсказал мирные годы уверенного роста и процветания. К слову, Тамара Глоба также отмечала, что СВО еще будет продолжатся, а окончательный мир может наступить к 2026 году. Предсказания Глобы о США

Глоба предсказывал, что США утратят статус сверхдержавы после финансового кризиса 2020 года, а мир перестанет быть одно- или двухполярным. Вообще в эпоху Водолея ни одно государство не будет доминировать, но ведущие державы могут начать бороться за лидерство. В любом случае в будущем США ждет крах, а на их место встанут страны, которые Запад прежде считал аутсайдерами.

Сейчас Павел Глоба продолжает заниматься «звездной наукой», ведет соцсети и YouTube-канал Pavel Globa TV с прогнозами и рекомендациями.