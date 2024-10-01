«Великий мелодист». Соседов назвал самый «сумасшедший» хит Добрынина
Музыкальный критик Соседов: Добрынин был одним их главных хитмейкеров в России
Композитор Вячеслав Добрынин был не только талантливым музыкантом, но и замечательным человеком. Он покорил страну множеством песен и вошел в историю как один из главных хитмейкеров, рассказал 360.ru музыкальный критик и шоумен Сергей Соседов.
Свойский в общении
«Он замечательный был человек, очень легкий, очень свойский, легкий в общении. Как будто он ваш старый друг, сосед, приятель. Он всегда так общался, легко, просто очень. Он никогда не выстраивал сложных каких-то предложений, никогда не говорил о себе, что он что-то пробивал, ломал мосты какие-то, стены», — отметил он.
Соседов добавил, что покойный создавал запоминающиеся мелодии в советское время, а на заре перестройки сам стал исполнять песни.
«Слава Добрынин как раз принадлежал к когорте молодых композиторов, также как и Юрий Антонов, Евгений Мартынов, Давид Тухманов. И много было песен блестящих, много хитов. Он был одним их главных хитмейкеров», — подчеркнул он.
Шоумен напомнил, что главной композицией для Добрынина стала песня «Прощай». По его мнению, самое яркое исполнение этой песни было у Льва Лещенко и ВИА «Лейся, песня».
«Наверное, главный хит, что первое приходит [на ум], это „Прощай“. Хит сумасшедший, сумасшедший. <…> Звучал отовсюду. Долгое время пели, да и сейчас тоже поют», — объяснил он.
Пел песни с 1986 года
Музыкальный критик также рассказал, после какого случая Добрынин сам стал исполнять песни. Он должен был представить в 1986 году новую композицию «Спасатель», но договорившийся с ним артист не смог ее спеть в эфире.
«И вот он спел на какой-то телевизионной программе, потому что артист не смог участвовать на записи. И успешно, и людям понравилось. Зрители стали писать письма, в общем, все случилось очень хорошо. И он стал тоже петь свои песни с тех самых пор. И пошел там „Весенний туман“, „Не сыпь мне соль на рану“», — сообщил Соседов.
Он также не согласился с мнениями некоторых критиков о том, что на Добрынина оказала сильное влияние группа Beatles.
«У него был свой почерк композиторский, безусловно, Он мелодист. Прежде всего, он великий мелодист. <…> Его композиции оригинальные», — пояснил шоумен.
Последние годы
Соседов добавил, что в последний раз видел композитора два года назад.
«Два года назад был вечер песен Славы Добрынина. Он сидел в жюри. Уже ему тяжело было. <…> Было ясно, что он уже как отъезжает куда-то. Я хорошо это помню, это была последняя с ним встреча, когда мы с ним в жюри сидели», — заключил он.
Добрынин умер на 79-м году жизни. Его близкий друг, певец Лев Лещенко назвал композитора человеком с энциклопедическими знаниями и прекрасным музыкантом.