«Великий мелодист». Соседов назвал самый «сумасшедший» хит Добрынина

Композитор Вячеслав Добрынин был не только талантливым музыкантом, но и замечательным человеком. Он покорил страну множеством песен и вошел в историю как один из главных хитмейкеров, рассказал 360.ru музыкальный критик и шоумен Сергей Соседов.

Свойский в общении

«Он замечательный был человек, очень легкий, очень свойский, легкий в общении. Как будто он ваш старый друг, сосед, приятель. Он всегда так общался, легко, просто очень. Он никогда не выстраивал сложных каких-то предложений, никогда не говорил о себе, что он что-то пробивал, ломал мосты какие-то, стены», — отметил он.

Соседов добавил, что покойный создавал запоминающиеся мелодии в советское время, а на заре перестройки сам стал исполнять песни.

«Слава Добрынин как раз принадлежал к когорте молодых композиторов, также как и Юрий Антонов, Евгений Мартынов, Давид Тухманов. И много было песен блестящих, много хитов. Он был одним их главных хитмейкеров», — подчеркнул он.

Шоумен напомнил, что главной композицией для Добрынина стала песня «Прощай». По его мнению, самое яркое исполнение этой песни было у Льва Лещенко и ВИА «Лейся, песня».

«Наверное, главный хит, что первое приходит [на ум], это „Прощай“. Хит сумасшедший, сумасшедший. <…> Звучал отовсюду. Долгое время пели, да и сейчас тоже поют», — объяснил он.