«Печаль для всей страны». Умер Вячеслав Добрынин
Певец Лещенко подтвердил смерть артиста Добрынина
Умер народный артист России Вячеслав Добрынин. Ему было 78 лет. Эту информацию 360.ru подтвердил певец Лев Лещенко.
«Один из самых близких моих друзей. И это, конечно, печаль наша общая, и не только всех любителей музыки и артистов, которые с ним работали. Это просто печаль для всей страны, потому что мы в 80-е, 90-е и вот эти годы живем постоянно с его прекрасными песнями», — рассказал исполнитель.
По его словам, такого количества и обилия популярных песен нет ни у одного отечественного композитора.
«Он мастодонт был, он сделал целый жанр, он открыл этот жанр. И так, как Добрынин, никто не писал, он соединил шансон и поп-музыку, это была его идея. И, конечно, сам исполнитель был прекрасный, и владел инструментами, и музыкант настоящий, и интеллигентный человек, глубоко образованный, энциклопедических знаний человек. Один из самых ярких композиторов», — заключил Лещенко.
По данным Telegram-канала Mash, артист умер в одной из московских медучреждений. Меньше недели назад Добрынина госпитализировали с инсультом. Врачи оценили его состояние как тяжелое.