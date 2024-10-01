«Печаль для всей страны». Умер Вячеслав Добрынин

«Один из самых близких моих друзей. И это, конечно, печаль наша общая, и не только всех любителей музыки и артистов, которые с ним работали. Это просто печаль для всей страны, потому что мы в 80-е, 90-е и вот эти годы живем постоянно с его прекрасными песнями», — рассказал исполнитель.

По его словам, такого количества и обилия популярных песен нет ни у одного отечественного композитора.

«Он мастодонт был, он сделал целый жанр, он открыл этот жанр. И так, как Добрынин, никто не писал, он соединил шансон и поп-музыку, это была его идея. И, конечно, сам исполнитель был прекрасный, и владел инструментами, и музыкант настоящий, и интеллигентный человек, глубоко образованный, энциклопедических знаний человек. Один из самых ярких композиторов», — заключил Лещенко.

По данным Telegram-канала Mash, артист умер в одной из московских медучреждений. Меньше недели назад Добрынина госпитализировали с инсультом. Врачи оценили его состояние как тяжелое.