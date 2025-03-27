Ведущего шоу «Царь горы» Алексея Веселкина убил рак. Актер держался за жизнь до последнего

В ночь на 27 марта в Москве умер знаменитый актер и радиоведущий Алексей Веселкин. Ему было 63 года. Известно, что артист долго боролся с тяжелой болезнью, но одержать победу не сумел.

О кончине артиста сообщил его коллега, теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин. По его словам, Веселкин до последнего держался за жизнь и верил в лучшее.

«Год назад прозвучал диагноз, и как-то решили, что о нем публично не говорим. Леша очень мужественно и с верой в победу с этим злом боролся. До последней недели хотел работать в эфире, хотя сил не было», — написал Стиллавин в своем Telegram-канале .

По информации Telegram-канала Mash, Веселкин страдал от рака крови. Его организм не справился с осложнениями, возникшими на фоне лейкоза. Актер и радиоведущий умер в своей квартире в Митине.

«Он был настоящим русским человеком в лучшем, идеальном смысле этого слова. Интеллектуальным, но ни на грамм — высокомерным снобом. Помолитесь за него, пожалуйста. Он этого достоин», — призвал Стиллавин поклонников артиста.

Работа Алексея Веселкина на ТВ и радио

Вся жизнь Веселкина была связана с творчеством. Он родился и вырос в семье эстрадных танцоров «Москонцерта», а уже в девятом классе впервые снялся в кино.