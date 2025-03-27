Ведущего шоу «Царь горы» Алексея Веселкина убил рак. Актер держался за жизнь до последнего
В ночь на 27 марта в Москве умер знаменитый актер и радиоведущий Алексей Веселкин. Ему было 63 года. Известно, что артист долго боролся с тяжелой болезнью, но одержать победу не сумел.
Болезнь и смерть Алексея Веселкина
О кончине артиста сообщил его коллега, теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин. По его словам, Веселкин до последнего держался за жизнь и верил в лучшее.
«Год назад прозвучал диагноз, и как-то решили, что о нем публично не говорим. Леша очень мужественно и с верой в победу с этим злом боролся. До последней недели хотел работать в эфире, хотя сил не было», — написал Стиллавин в своем Telegram-канале.
По информации Telegram-канала Mash, Веселкин страдал от рака крови. Его организм не справился с осложнениями, возникшими на фоне лейкоза. Актер и радиоведущий умер в своей квартире в Митине.
«Он был настоящим русским человеком в лучшем, идеальном смысле этого слова. Интеллектуальным, но ни на грамм — высокомерным снобом. Помолитесь за него, пожалуйста. Он этого достоин», — призвал Стиллавин поклонников артиста.
Работа Алексея Веселкина на ТВ и радио
Вся жизнь Веселкина была связана с творчеством. Он родился и вырос в семье эстрадных танцоров «Москонцерта», а уже в девятом классе впервые снялся в кино.
Окончив школу, Алексей поступил в Театральное училище имени Щукина. После обучения его приняли в труппу Центрального детского театра (ныне РАМТ — прим. ред.), где он и работал до самого конца.
В 80-х Веселкин начал активно строить карьеру на телевидении. Он стал ведущим первого в России телемагазина, а также вел популярные передачи «Хочу все знать», «До 16 и старше», «Царь горы» и другие.
Отдельной главой в карьере Веселкина было радио. Он выступал ведущим ряда программ на радиостанции «Маяк». Особым спросом у слушателей пользовались шоу «Разум и чувства», «Программа П» и «Сергей Стиллавин и его друзья».
Личная жизнь Алексея Веселкина
С женой Алексей познакомился благодаря своей профессии. Его избранницей стала актриса Татьяна Ушмайкина, также работавшая в РАМТ. Ее голос многие могли услышать в мультсериале «Эй, Арнольд» — именно Татьяна озвучивала главного героя Арнольда.
В 1990 году у супругов родился сын Алексей Веселкин — младший, который пошел по стопам родителей и тоже стал артистом. В 2000-м Ушмайкина подарила мужу второго ребенка — дочь Анастасию.
Также радиоведущий успел побыть дедушкой. В 2017 году на свет появилась его внучка София.