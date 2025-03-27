Сегодня 09:36 Скончался актер и радиоведущий Алексей Веселкин Стиллавин сообщил о смерти бывшего ведущего «Маяка» Алексея Веселкина 0 0 0 Фото: Gennadii Usoev/Russian Look / www.globallookpress.com Общество

Журналистика

Актер и радиоведущий Алексей Веселкин скончался минувшей ночью в возрасте 63 лет. О смерти артиста сообщил в своем Telegram-канале его коллега, теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин.

«Этой ночью не стало моего друга Алексея Алексеевича. Пишу это из уважения к его слушателям и зрителям, хотя сил писать нет», — пояснил он. По словам Стиллавина, Веселкин продолжительное время боролся с онкологическим заболеванием. Диагноз поставили год назад.

«Леша очень мужественно и с верой в победу с этим злом боролся. До последней недели говорил, что после очередной химии надо набираться сил и возвращаться к нормальной жизни. До последней недели хотел работать в эфире, хотя сил не было», — с горечью рассказал ведущий.

Леша был тонким, знающим, ироничным, умным, радушным, открытым и светлым человеком. Если это важно сейчас — он очень любил нашу Родину и не понимал позу всей отъехавшей братии. Сергей Стиллавин

Стиллавин назвал Веселкина настоящим русским человеком в лучшем, идеальном смысле этого слова. Его всегда безумно интересовала жизнь. «Интеллектуальным, но ни на грамм — высокомерным снобом. Мы могли говорить с ним обо всем на свете: о том, как устроен театр, о кино, об истории и технике, о психологии людей и, конечно, о женщинах», — добавил он. В заключение ведущий попросил помолиться за своего друга. Веселкина любили миллионы слушателей и телезрителей. Заслуженный артист России вел детское шоу «Хочу все знать» на «Маяке» и нескольких программ на ТВ, среди особенно популярных шоу с его участием были «До 16 и старше» и «Царь горы».