Сегодня 05:31 Крош навсегда. Как Василий Фунтиков стал голосом поколения Прощание с Василием Фунтиковым состоится 30 мая на Хованском кладбище 0 0 0 Знаменитости

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На 63-м году жизни скончался Василий Фунтиков — актер, подаривший поколениям зрителей легендарного Сергея Крашенинникова из «Каникул Кроша». Его путь от мальчика с Мосфильмовской улицы до народного любимца, скромная преданность театру и неожиданный уход оставили множество вопросов. Как сложилась судьба актера после звездной роли, почему он так и не создал семью и в чем секрет обаяния его главного героя — в материале 360.ru.

Судьбоносная встреча на Мосфильмовской Василий Фунтиков родился 5 июля 1962 года в семье столичных интеллигентов. Его отец работал старшим инспектором в ГипроНИИ Академии наук, был мастером спорта по регби, а мать занималась патентными вопросами в Мосэнерго. Когда будущему актеру исполнилось семь лет, в семье появился младший брат Павел, который впоследствии стал двукратным чемпионом Европы по самбо и заслуженным тренером России.

Фото: Кадр из кинофильма «Охотник за браконьерами»

Однажды, когда девятилетний Фунтиков гулял с собакой возле дома на Мосфильмовской улице, произошла судьбоносная встреча. Ассистент режиссера заметила мальчика и пригласила на пробы к Ролану Быкову для фильма «Автомобиль, скрипка и собака Клякса». Первая роль и детские мечты Хоть главную роль в фильме Быкова мальчику не доверили, он сыграл там в одном из эпизодов. И этот опыт стал для него судьбоносным. Уже через год юный актер получил первую главную роль в детской картине «Охотник за браконьерами», где сыграл мальчика Васю, противостоящего нарушителям закона вместе со своей собакой. Уже тогда, по словам Фунтикова, он считал себя состоявшимся артистом, хотя был обычным школьником без профессионального образования. В те годы он и представить не мог, что настоящая слава ждет его впереди.

Фото: Кадр из кинофильма «Камертон»

Следующие несколько лет юный актер совмещал учебу в школе со съемками в кино. В 1975 году он появился в роли Сашки Ганнушкина в фильме «Камертон», продолжая накапливать ценный актерский опыт. Крош — герой поколения В 1980 году 17-летний Василий Фунтиков получил роль, которая сделала его иконой для советской молодежи. Его Сергей Крашенинников по прозвищу Крош стал воплощением честного подростка, столкнувшегося со взрослым миром обмана и предательства. Персонаж Кроша проходил сложный путь взросления, попав под влияние коллекционера нэцкэ ВэЭна, роль которого исполнил Владимир Корецкий. Зрители видели, как наивный школьник превращается в принципиального молодого человека, способного отстаивать правду. «Он был очень живой, настоящий. Его роли всегда были не просто игрой — это была жизнь», — вспоминали коллеги Фунтикова. Именно эта искренность покорила миллионы телезрителей. Но успех картине, конечно же, обеспечила не только его игра, но и блестящий актерский состав.

Фото: Кадр из кинофильма «Неизвестный солдат»

Для многих молодых актеров эта работа стала звездным часом. Хотя Ольга Битюкова, которая сыграла одноклассницу главного героя, уже была известна по фильму «Москва-Кассиопея». Владимир Корецкий в роли ВэЭна создал одного из самых запоминающихся отрицательных персонажей советского кино. Любовь Стриженова и Владимир Заманский также блестяще исполнили свои роли. Особую атмосферу создал закадровый голос Зиновия Гердта, ставший визитной карточкой фильма. Режиссеру Григорию Аронову удалось подобрать таких героев, которые словно шагнули на экран из жизни. Феномен народной любви Премьера «Каникул Кроша» стала событием для всей страны. Четырехсерийный фильм по повести Анатолия Рыбакова собрал у экранов миллионы зрителей, став настоящим культурным феноменом. Фильм говорил со зрителем на одном языке. А Крош для многих стал символом их собственной юности.

Позже вышли два продолжения — «Неизвестный солдат» (1984) и «Воскресенье, половина седьмого» (1988), где зрители увидели взросление персонажа. Но именно первая часть осталась в памяти поколения как самый яркий и искренний рассказ о советской молодежи. Жизнь в тени славы После оглушительного успеха «Каникул Кроша» Фунтиков поступил в Щукинское училище, хотя мог без экзаменов попасть во ВГИК. В 1984 году он окончил вуз с дипломной работой в «Школе злословия», где сыграл сэра Чарльза. Сразу после выпуска актера призвали в армию, где он два года служил в Театре Советской Армии вместе с Дмитрием Певцовым и Александром Домогаровым.

Фото: Кадр из фильма «Следствие ведут Знатоки»

После армии актер посвятил себя театру, но продолжал сниматься и в кино, хотя чаще получал роли второго плана. Наиболее заметными стали его работы в «Зонтике для новобрачных», «Презумпции невиновности» и сериале «Глухарь». Его скромная, но достойная карьера стала отражением характера — без громких скандалов, но с настоящим профессионализмом. Несостоявшаяся семья Василий Фунтиков, несмотря на популярность у женщин, так и не связал себя узами брака. Его единственным серьезным романом стали отношения с Еленой, которая родила ему дочь Дарью. Несмотря на пополнение, эта связь вскоре распалась. Хотя пара не создала семью, Фунтиков тепло отзывался о матери своей дочери. Он подчеркивал, что Елена ему очень нравилась и была хорошим человеком.

Фото: Кадр из фильма «Под куполом цирка»

Хотя общение с дочерью после расставания нельзя было назвать регулярным, актер всегда интересовался ее судьбой и старался поддерживать материально, надеясь, что со временем их отношения станут ближе. Клятва, которую он сдержал Самым близким человеком для Фунтикова всегда оставалась мать.

Да, я — маменькин сынок, и я горжусь этим. Василий Фунтиков Актер

Именно матери он дал клятву в 2007 году бросить пить, когда у него начались проблемы с алкоголем. Эту обещание он выполнил, и не пил до конца жизни. Актер называл родителей источником всего хорошего в себе, подчеркивая, что даже без собственной семьи никогда не чувствовал себя одиноким. Последний аккорд В последний период жизни Василий Фунтиков продолжал творческую деятельность, хотя и не так активно, как в молодости. По его собственным словам, он мечтал о комедийной роли, ожидая «появления второго Гайдая», но таких предложений не поступало. Актер периодически участвовал в театральных постановках, отмечая, что его фамилия в афише по-прежнему привлекала зрителей. При этом он принципиально отказывался от участия в телевизионных шоу, считая их недостойными для зрителей и для себя.

Скончался Василий Фунтиков 27 мая 2025 года на 63-м году жизни. Официальное сообщение о смерти опубликовал Союз кинематографистов России, сообщив, что прощание с актером состоится 30 мая на Хованском кладбище в Москве. «Неожиданно очень все получилось. Инсульт был. Никаких предпосылок к этому не было, в один момент просто так сложилось все. Вызвали скорую и увезли в больницу его. Меня там успокоили, сказали, что все нормально. А потом состояние у него резко ухудшилось, и он впал в кому», — рассказал aif.ru брат актера Павел. Наследие скромного гения Василий Фунтиков создал один из самых искренних образов советской молодежи. Для миллионов зрителей он навсегда останется не просто артистом, а символом целого поколения, сохранившего нравственные идеалы. В то же время его скромный профессионализм и отсутствие погони за славой стали редким примером истинной преданности искусству.