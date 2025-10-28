Сегодня 19:55 Мистика или совпадение? В смертях Андресена и Золотницкого всплыла неожиданная связь 0 0 0 Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

Кино

Режиссер

Фильмы

Россия

Театры

Актеры

Артисты

Стас Садальский, звезда сериала «Место встречи изменить нельзя», заметил одно мистическое совпадение в смерти двух известных артистов — шведского актера Бьерна Андресена и российского дублера Алексея Золотницкого. Золотницкий скончался за день до смерти Андресена.

«Мистика в том, что Алексей озвучил Бьерна в знаменитом фильме 1971 года „Смерть в Венеции“ — неоднозначном шедевре Висконти. Бьерну было всего 16 лет, когда он снялся там в роли Тадзио — „самого красивого мальчика в мире“, как потом стали называть его все», — отметил Садальский в личном блоге. Картина завоевала множество наград, включая номинацию на «Оскар» и Гран-при Каннского фестиваля.

Золотницкий дублировал многих звездных актеров в культовых фильмах. Например, он озвучивал Ромео в оскароносном «Ромео и Джульетте» Франко Дзеффирелли. Его голосом говорят Ален Делон, Энтони Хопкинс, Роберт де Ниро и Роберт Редфорд. Но «Смерть в Венеции» выделял особенно и гордился дублированием Бьерна, в отличие от самого Бьерна, который говорил, что роль Тадзио испортила ему жизнь. Золотницкий умер за день до смерти Андресена. Получается, что в этот раз уже Бьерн продублировал смерть Алексея?

Но «Смерть в Венеции» выделял особенно и гордился дублированием Бьерна, в отличие от самого Бьерна, который говорил, что роль Тадзио испортила ему жизнь. Золотницкий умер за день до смерти Андресена. Получается, что в этот раз уже Бьерн продублировал смерть Алексея..? Стас Садальский

Смерть Алексея Золотницкого Актер дубляжа, заслуженный артист России Алексей Золотницкий умер на 80-м году жизни. В последний путь его проводили 28 октября. Церемония прощания прошла в храме Ризоположения Пресвятой Богородицы в Леонове. С легендарным артистом простились его близкие, друзья и коллеги. Похоронили актера на Ваганьковском кладбище, где покоится его отец. В 2011 году Золотницкий перенес микроинсульт, но не оставил театральную сцену. Его последняя роль в кино — эпизод в сериале «Учитель в законе» — вышла в 2010 году. В 2017 году у артиста из-за инсульта нарушились речь и координация движений. С каждым годом ситуация становилась все хуже. В субботу, 25 октября, скорая снова приехала на улицу Эйзенштейна на вызов к актеру, но врачи уже не могли помочь.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Биография Алексея Золотницкого Алексей Золотницкий родился 16 июля 1946 года в Москве, в районе Арбата. Его семья была интеллигентной: отец, тоже Алексей Золотницкий, работал режиссером, а дед был врачом и специализировался на лечении туберкулеза. С детства Золотницкий бывал на студии с отцом и уже в юном возрасте начал озвучивать фильмы и играть в театре. Чтобы совмещать работу с учебой, он перешел на вечернее обучение и поступил в студию при театре Станиславского. После ее окончания поступил в Щепкинское театральное училище на курс Николая Анненкова. На третьем курсе Золотницкий поступил на филологический факультет МГУ по настоянию отца, который считал, что актеру недостаточно только профессионального образования. Но вскоре он бросил учебу, так как после окончания Щепкинского училища должен был отработать три года по специальности.

Фото: Медиасток.рф

В 1970 году Золотницкого позвали в штат киностудии имени Горького. Там он начал сниматься и заниматься дубляжем. Недолгое время он работал в Театре имени Маяковского и Театре имени Моссовета. Затем перешел в Театр киноактера. В 1989 году его приняли в труппу театра Олега Табакова, где он служил до конца жизни. Артист дебютировал в театре, сыграв Вадима Дрожжинина в спектакле Евгения Каменьковича «Затоваренная бочкотара». На сцене он исполнил более двух десятков ролей в спектаклях Табакова. Также он воплотил образ Графа Кавершема в пьесе Оскара Уайльда «Идеальный муж». В кино Золотницкий снялся более чем в 300 проектах. Он также известен как актер дубляжа. Его голос можно услышать в фильмах «Начало», «Час пик 2», «Сладкий ноябрь», «Бегущий по лезвию» (1982), «Крепкий орешек 3», «Гремлины 2». Кроме того, он озвучил персонажей в сериалах «Скуби-ду» (Бен Равенкрофт) и «Спрут», а также в мультфильме «Сказка о царе Салтане» (князь Гвидон). В 1999 году Золотницкий получил звание заслуженного артиста России.

Смерть Бьерна Андресена Шведский актер Бьерн Андресен скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщила Dagens Nyheter со ссылкой на режиссера Кристиана Петри, который вместе с Кристиной Линдстрем снял документальный фильм о жизни артиста «Самый красивый мальчик в мире». «Он был храбрым человеком», — подчеркнул Петри.

Фото: Public Domain / Википедия

Биография Бьерна Андресена Андресен впервые появился на экране в 15 лет, сыграв в фильме Роя Андерссона «Шведская история любви». Однако мировую славу ему принесла картина «Смерть в Венеции», вышедшая в 1971 году. Это экранизация одноименного рассказа Томаса Манна, снятая итальянским режиссером Лукино Висконти. В фильме Андресен исполнил роль Тадзио — молодого аристократа, в которого влюбляется композитор, переживающий кризис*. После выхода фильма Андресена стали называть самым красивым мальчиком ХХ века. Сам актер позже неодобрительно отзывался о своем опыте съемок. Ему не нравилось, что взрослый человек испытывает влечение к подростку. Андресен также критиковал Висконти за жесткий контроль и за то, что режиссер водил его в гей-бар* для лучшей подготовки к роли.

Висконти вел себя как капиталист-грабитель, который, не колеблясь, использовал подростка для продажи своего фильма. Если бы я в сегодняшней ситуации увидел, что с кем-то другим обращаются так, как тогда обращались со мной, я бы что-то предпринял. Бьерн Андресен

Андресен периодически снимался в кино и несколько лет жил и работал в Японии. Кроме того, он стал профессиональным музыкантом и выступал с танцевальной группой Sven Erics. * «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России.