Заслуженный артист России Алексей Золотницкий умер в 79 лет

На 80-м году жизни скончался заслуженный артист России Алексей Золотницкий. Об этом сообщили «Известия».

По информации издания, актер театра, кино и дубляжа перенес два микроинсульта. Первый случился в 2011 году, второй — в 2017-м.

После этого состояние здоровья знаменитости оставляло желать лучшего: у него нарушилась речь и координация движений.

За время карьеры Золотницкий принял участие в озвучке 359 фильмов и сериалов, среди которых — голливудские хиты «Начало», «Карты, деньги, два ствола» и «Славные парни».

Ранее стало известно о смерти актера из сериалов «Глухарь» и «След» Анатолия Паникова. Ему было 66 лет.