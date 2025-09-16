В интервью Пугачевой нашли британский след. Как и кому она продала Родину
Бородин попросил у Путина лишить Пугачеву звания народной артистки России
Недавним интервью Алла Пугачева фактически предала Родину и недостойна того, чтобы носить звание народной артистки России. Петицию на этот счет уже создал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В рассказе артистки он также увидел угрозу самому себе.
Сбор подписей Бородин анонсировал в Telegram-канале, отметив, что в интервью Пугачева оправдала террористические акты и выразила поддержку Джохару Дудаеву.
«Мы убеждены, что Пугачева утратила право на уважение и звание народной артистки России. Считаем необходимым, чтобы простые граждане дали оценку ее высказываниям, поддержав петицию. Она предала нашу страну, предала соотечественников», — написал он.
Свою петицию Бородин адресовал президенту России Владимиру Путину. Пока что она собрала чуть более 1,1 тысячи подписей.
Пугачева работает на Ходорковского*?
В беседе с 360.ru Бородин предположил, что все интервью стало постановкой, которую контролировали спецслужбы Великобритании.
«Потому что Пугачева давно уже работает на Михаила Ходорковского*», — заявил он.
Пугачева, напомнил общественник, нелестно отзывалась о нем и даже передала привет. Бородин расценил этот как угрозу.
Полгода назад, даже меньше, на меня планировалось покушение. Организовывал его непосредственно Ходорковский*. И исполнитель, который должен был это покушение исполнить, пришел, сдался и рассказал, что за этим, за всем, возможно, стоит Пугачева, потому что: «Ты ее не раз просил лишить звания народного артиста, признать иноагентом».
Виталий Бородин
Бородин также оценил высказывания Пугачевой в адрес террористического режима Джохара Дудаева. Как отметил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, певица восхищалась им, говорила о своей любви к нему и его лидерским качествам.
Мы считаем, что Дудаев — самый настоящий террорист. Она это интервью давала по западным методичкам, для чего? Чтобы сделать раскол в нашем обществе.
Виталий Бородин
В спецоперации, подчеркнул Бородин, участвуют все регионы Северного Кавказа: Чечня, Дагестан, Ингушетия. Все народы объединились, чтобы защитить интересы государства.
«Это была спланированная акция», — добавил он.
Слова Пугачевой о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия** Джохаре Дудаеве критиковал и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал эти рассуждения бестолковым и «жалким пустословием артистки», которая абсолютно не разбирается в теме.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
**Запрещенная в России террористическая организация.