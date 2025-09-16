В интервью Пугачевой нашли британский след. Как и кому она продала Родину

Недавним интервью Алла Пугачева фактически предала Родину и недостойна того, чтобы носить звание народной артистки России. Петицию на этот счет уже создал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В рассказе артистки он также увидел угрозу самому себе.

Сбор подписей Бородин анонсировал в Telegram-канале, отметив, что в интервью Пугачева оправдала террористические акты и выразила поддержку Джохару Дудаеву.

«Мы убеждены, что Пугачева утратила право на уважение и звание народной артистки России. Считаем необходимым, чтобы простые граждане дали оценку ее высказываниям, поддержав петицию. Она предала нашу страну, предала соотечественников», — написал он.

Свою петицию Бородин адресовал президенту России Владимиру Путину. Пока что она собрала чуть более 1,1 тысячи подписей.