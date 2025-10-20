20 октября 2025 20:41 В деле об убийстве Талькова поставили точку. Почему расследование шло 34 года 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

Выстрел, оборвавший жизнь Игоря Талькова, прозвучал в коридоре петербургского Дворца спорта «Юбилейный» 6 октября 1991 года. Смерть певца стала символом криминальной эпохи 90-х, а расследование растянулось на десятилетия, обрастая версиями. Казалось, правды уже не узнать. Но сейчас, спустя более чем 30 лет, в деле поставлена окончательная точка. Подробности — в материале 360.ru.

Как погиб Игорь Тальков Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе заочный приговор концертному директору певца Валерию Шляфману, признанному зачинщиком конфликта и непосредственным исполнителем убийства Талькова. Вердикт — 13 лет колонии, сообщила пресс-служба городской прокуратуры. Что же произошло в тот роковой день? Изучив показания десятков свидетелей и данные новых экспертиз, следователям удалось восстановить картину практически по минутам. Конфликт разгорелся из-за, казалось бы, пустяка — очередности выступлений. Тальков должен был выйти предпоследним, а певица Азиза — перед ним. Однако она опоздала и, чтобы успеть переодеться, попросила своего директора Игоря Малахова договориться о смене мест. Малахов, по словам свидетелей, вел разговор со Шляфманом «крайне спокойно». Но реакция Шляфмана была мгновенной и агрессивной, пишет «Газета. Ру».

Не желая уступать, Шляфман решил пойти на манипуляцию. Он отправился в гримерку к Талькову и заявил, что на участников их команды наезжает «какой-то браток». Обескураженный артист потребовал привести Малахова к нему. В гримерке завязалась драка, разнять которую смогли только охранники. Но на этом все не закончилось. Руководитель 2-го следственного отдела 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Антон Брейдо рассказал «Известиям», что Шляфман снова попытался обострить ситуацию, после чего Малахов в качестве устрашения продемонстрировал ему свой револьвер. Не раздумывая, Валерий тут же доложил Талькову, что Малахов наставил на его людей оружие. Дальше события развивались с кинематографической скоростью. Вооруженный газовым пистолетом музыкант тут же выскочил в коридор, где потасовка завязалась с новой силой. Тальков начал бить Малахова рукоятью своего оружия по голове. Спустя секунды прогремели два выстрела.

Кто нажал на курок? Это был главный вопрос, который десятилетиями мучил поклонников погибшего артиста. Шляфман, скрывшийся в Израиле в 1992 году, утверждал, что стрелял Малахов. Однако современные следственные методы дали однозначный ответ. Правоохранители установили, что в разгар драки именно Валерий вырвал из рук лежавшего на полу Малахова револьвер и прицелился в него.

Тот успевает убрать голову. Пуля пробивает Талькову руку и рикошетом попадает в солнечное сплетение. Это было смертельное ранение в сердце. Антон Брейдо следователь

Доказательства вины Шляфмана оказались вескими. Экспертиза подтвердила, что выстрел был произведен с расстояния 40-50 сантиметров, на одежде подсудимого и рубашке Талькова обнаружили следы свинца, также характерные для близкого выстрела. Анализ расположения капель крови показал, что стрелявший находился чуть выше Талькова, что соответствовало позе Шляфмана на момент случившегося. Решающую роль сыграли и запачканные кровью вырезы с рубашки подсудимого, которые десятилетиями хранил у себя один из работавших по делу экспертов. Их повторная экспертиза также помогла установить причастность Шляфмана.

Почему правосудие так долго шло к финалу? По словам полковника МВД в отставке адвоката Евгения Черноусова, дело могли раскрыть за месяц. Этому способствовали и публичность места совершения преступления, и большое количество свидетелей. «И вдруг такая халатность — подозреваемому дали возможность выехать из страны», — отмечал он в беседе с «Газетой. Ру». После того как Шляфман сбежал на Украину, а оттуда перебрался в Израиль, который не выдает своих граждан, дело пришлось заморозить. Возобновили его в 2018 году по запросу подруги семьи Талькова.

В 2022 году суд заочно арестовал обвиняемого, а в декабре 2024-го певица Азиза дала показания, пролившие свет на несколько важных деталей. Знаменитость подтвердила, что видела, как Шляфман избивал лежавшего Малахова ногами. Также Азиза вспомнила, что после прозвучавшего выстрела Шляфман убежал в гримерку с оружием в руках, а вышел уже без него. Находившиеся в помещении девушки рассказали артистке, что мужчина пытался спрятать оружие в унитазе. В апреле 2025 года Петроградский районный суд признал Шляфмана виновным в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и покушении на умышленное убийство.