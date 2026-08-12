12 августа 2026 15:16 В авиации все равны. Почему Волочкову не пустили на рейс и как не оказаться на ее месте Авиаэксперт Вахнеев: покупая билеты, пассажиры соглашаются с правилами перевозки Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Мальдивы для балерины Анастасии Волочковой — не просто курорт, а ежегодный ритуал. Однако в этот раз отпуск начался с громкого скандала: звезду не пустили на посадку из-за опоздания. Артистка не попала на борт из-за нескольких пропущенных минут. Подробнее о ситуации и как не попасть впросак — в материале 360.ru.

Что произошло у Волочковой? Балерина в беседе с 360.ru заявила, что находилась буквально в нескольких метрах от выхода на посадку, специально пропускала других пассажиров вперед, чтобы зайти последней и успеть сфотографироваться с поклонниками в аэропорту. По словам танцовщицы, она и ее спутник появились у гейта за 30 минут до завершения посадки, однако сотрудники уже объявили, что выход закрыт. При этом версия перевозчика отличается от слов звезды. В «Аэрофлоте» заявили, что 385 пассажиров благополучно прошли на борт строго по расписанию. В 22:15 выход на посадку закрыли, а в 22:18 к уже закрытой стойке подошли двое опоздавших. Их имена в официальном заявлении не раскрыли, однако все признаки указывают на Волочкову и ее спутника. В авиакомпании отметили, что действия сотрудников полностью соответствуют правилам наземного обслуживания рейсов.

Правила для всех одинаковые Как отметил в беседе с 360.ru журналист и авиаэксперт Михаил Вахнеев, в авиации правила существуют не для галочки. «Любые правила в авиации — это последовательный алгоритм выполнения тех или иных вещей. Он взят не с бухты-барахты, он разрабатывался годами, поэтому есть четкая последовательность, кто что должен в авиации по правилам делать», — сказал он. Эксперт объяснил, что в авиации все равны: нет исключений ни для звезд, ни для политиков, ни для обычных людей. И главное, что стоит усвоить каждому путешественнику, — при покупке билета человек автоматически заключает договор с авиакомпанией и соглашается с ее правилами перевозки. Незнание не освобождает от ответственности.

Фото: РИА «Новости»

Минуты решают все Самый частый вопрос: почему нельзя подождать опоздавшего пять минут? Ответ прост: как только выход на посадку закрывается, сотрудники аэропорта начинают выполнять свой четкий алгоритм действий: запускают двигатели, готовятся ко взлету, объяснил эксперт. «Если выход на посадку закрыт, то очень маленькая вероятность того, что вас пустят. Может быть, если он только что закрылся и вы подходите спустя несколько секунд, сотрудники пойдут вам навстречу. Но когда выход закрылся, а вы приходите спустя несколько минут, вас никто не борт не пустит», — сказал собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Что делать опоздавшим В качестве примера ситуации Вахнеев упомянул так называемый овербукинг, разрешенный на Западе — продажу билетов сверх количества мест в салоне. Если пассажир опоздал на рейс или его не взяли на борт по причине, что мест нет, авиакомпания предоставляет место на следующем рейсе. В России овербукинг официально не узаконен, но некоторые перевозчики им грешат, ссылаясь на технические сбои. В случае опоздания на рейс следует обратиться в представительство авиакомпании в аэропорту, у которой приобретены билеты. «Если вы приходите к выходу и видите, что все: он уже закрыт, посадка закончилась. Вы идете в представительство той авиакомпании, в которой вы должны лететь, и далее с ними решаете этот вопрос. Как они с вами его решат — это уже зависит от них», — сказал он. Журналист отметил, что при любых проблемах — не пускают на рейс, закрылся выход и так далее — нужно обращаться в представительство авиакомпании, предоставившей билеты.

Фото: РИА «Новости»