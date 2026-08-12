В авиации все равны. Почему Волочкову не пустили на рейс и как не оказаться на ее месте
Авиаэксперт Вахнеев: покупая билеты, пассажиры соглашаются с правилами перевозки
Мальдивы для балерины Анастасии Волочковой — не просто курорт, а ежегодный ритуал. Однако в этот раз отпуск начался с громкого скандала: звезду не пустили на посадку из-за опоздания. Артистка не попала на борт из-за нескольких пропущенных минут. Подробнее о ситуации и как не попасть впросак — в материале 360.ru.
Что произошло у Волочковой?
Балерина в беседе с 360.ru заявила, что находилась буквально в нескольких метрах от выхода на посадку, специально пропускала других пассажиров вперед, чтобы зайти последней и успеть сфотографироваться с поклонниками в аэропорту.
По словам танцовщицы, она и ее спутник появились у гейта за 30 минут до завершения посадки, однако сотрудники уже объявили, что выход закрыт.
При этом версия перевозчика отличается от слов звезды. В «Аэрофлоте» заявили, что 385 пассажиров благополучно прошли на борт строго по расписанию. В 22:15 выход на посадку закрыли, а в 22:18 к уже закрытой стойке подошли двое опоздавших. Их имена в официальном заявлении не раскрыли, однако все признаки указывают на Волочкову и ее спутника.
В авиакомпании отметили, что действия сотрудников полностью соответствуют правилам наземного обслуживания рейсов.
Правила для всех одинаковые
Как отметил в беседе с 360.ru журналист и авиаэксперт Михаил Вахнеев, в авиации правила существуют не для галочки.
«Любые правила в авиации — это последовательный алгоритм выполнения тех или иных вещей. Он взят не с бухты-барахты, он разрабатывался годами, поэтому есть четкая последовательность, кто что должен в авиации по правилам делать», — сказал он.
Эксперт объяснил, что в авиации все равны: нет исключений ни для звезд, ни для политиков, ни для обычных людей. И главное, что стоит усвоить каждому путешественнику, — при покупке билета человек автоматически заключает договор с авиакомпанией и соглашается с ее правилами перевозки. Незнание не освобождает от ответственности.
Минуты решают все
Самый частый вопрос: почему нельзя подождать опоздавшего пять минут? Ответ прост: как только выход на посадку закрывается, сотрудники аэропорта начинают выполнять свой четкий алгоритм действий: запускают двигатели, готовятся ко взлету, объяснил эксперт.
«Если выход на посадку закрыт, то очень маленькая вероятность того, что вас пустят. Может быть, если он только что закрылся и вы подходите спустя несколько секунд, сотрудники пойдут вам навстречу. Но когда выход закрылся, а вы приходите спустя несколько минут, вас никто не борт не пустит», — сказал собеседник 360.ru.
Что делать опоздавшим
В качестве примера ситуации Вахнеев упомянул так называемый овербукинг, разрешенный на Западе — продажу билетов сверх количества мест в салоне. Если пассажир опоздал на рейс или его не взяли на борт по причине, что мест нет, авиакомпания предоставляет место на следующем рейсе.
В России овербукинг официально не узаконен, но некоторые перевозчики им грешат, ссылаясь на технические сбои. В случае опоздания на рейс следует обратиться в представительство авиакомпании в аэропорту, у которой приобретены билеты.
«Если вы приходите к выходу и видите, что все: он уже закрыт, посадка закончилась. Вы идете в представительство той авиакомпании, в которой вы должны лететь, и далее с ними решаете этот вопрос. Как они с вами его решат — это уже зависит от них», — сказал он.
Журналист отметил, что при любых проблемах — не пускают на рейс, закрылся выход и так далее — нужно обращаться в представительство авиакомпании, предоставившей билеты.
Главный совет путешественникам
Чтобы не оказаться в ситуации Волочковой или любого другого опоздавшего, эксперт порекомендовал придерживаться железного правила: приезжать в аэропорт за два часа до начала посадки, а не вылета. Обычно время указано в билете или посадочном талоне.
«Мой совет: если вы летите внутри страны, то приезжать в аэропорт стоит минимум за два часа до начала посадки. Если это международный рейс, то минимум за три часа до начала посадки. Заложите этот час на прохождение всех процедур в аэропорту», — сказал авиаэксперт.
Также нельзя надеяться на авось. Не стоит уходить далеко от выхода на посадку, даже если у вас предусмотрено ожидание в бизнес-зале. Там, кстати, не всегда объявляют рейсы. Кроме того, не нужно пренебрегать прочтением правил. Это касается не только сроков регистрации, но и провоза багажа, а также условий возврата билетов.
Что касается денег, то их возвращение регламентируется типом билета (возвратный/невозвратный), правилами авиакомпании и нормами Минтранса. В некоторых случаях даже невозвратный билет можно сдать, но это исключение, а не правило.
Лучше посидеть в зале ожидания лишние полчаса и спокойно пройти на борт, чем потом бежать сломя голову, терять нервы и деньги. Авиация не прощает пренебрежения к регламенту.