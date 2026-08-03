В России впервые выдали сертификат на частные перевозки на аэростате

Росавиация выдала первый в стране сертификат на коммерческие перевозки на аэростате. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

Документ получили представители ООО «Электрик Технолоджи» или бренд «Открытое Небо». Специалисты агентства проверили компанию и подтвердили, что она соответствует требованиям Федеральных авиационных правил.

Начальник Управления летной эксплуатации Росавиации Евгений Кожедуб вручил сертификат, а также эксплуатационные спецификации учредителю «Электрик Технолоджи» Алексею Сакачу. Производством воздушного шара, который рассчитан на пять человек, занимается «Русбал».

Недавно в агентстве аннулировали сертификат «ИжАвиа». Авиакомпания не сможет выполнять коммерческие перевозки с 1 августа, а также приостанавливает продажу билетов.