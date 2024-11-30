Уступил всего 2% голосов. Что нужно знать про казанского финалиста шоу «Голос. Дети»

Финалисту шоу «Голос. Дети» Саиду Галиуллину до победы не хватило всего 2,8% голосов. Юный певец из Казани продемонстрировал на проекте филигранную технику исполнения и заразительную бодрость духа, которые привели зрителей в восторг. О том, как раскрылись таланты 12-летнего исполнителя — в материале 360.ru.

Мастерство и индивидуальность

Саид родился 2 февраля 2012 года в Казани. Отец 12-летнего певца Айрат трудится в сфере сельского хозяйства. У мальчика также есть старший брат Айрат, который учится в Казанской школе искусств.

С раннего детства Саид занимался музыкой под руководством мамы — опытного педагога по вокалу Эльвиры. Благодаря занятиям он поступил в детскую школу искусств и проявил себя как одаренный музыкант.

Талантливый школьник неоднократно становился победителем и лауреатом престижных национальных и международных конкурсов для детей. В 2023 году он занял первое место в национальном фестивале «Созвездие-Йолдызлык» в номинации «Вокал-соло» среди младшей группы детей и выиграл республиканскую стипендию.

Мать всегда поддерживала сына и продолжала быть его наставником на творческом пути. Жительница Казани с гордостью отмечала, что на конкурсах он, несмотря на юный возраст, несет большую ответственность, представляя всю республику. По ее словам, мальчик во время пения демонстрирует окружающим не только мастерство, но и свою индивидуальность.

Нешуточная борьба в финале

В 2024 году Саид получил приглашение на проект «Лучше всех!» на Первом канале. В беседе с телеведущей Жанной Бадоевой он признался, что больше всего любит петь на родном татарском языке. В этом же году талантливый подросток прошел на шоу «Голос. Дети», восхитив судей отточенной техникой исполнения песни «Веселый ветер» из фильма «Дети капитана Гранта».

Наставником Саида на проекте стал Джони. В финал талантливый артист вышел благодаря мастерски исполненным композициям «Смуглянка» из «В бой идут одни „старики“» и «Крылатые качели» из фильма «Приключения Электроника». Его соперниками во время «музыкального поединка» стали Владимир Романов и Заур Барагунов.

Позже Саид спел композицию «Беловежская пуща» и «Березовые сны». Несмотря на блестящее исполнение, стать победителем шоу мальчику не удалось — он получил 42,5% голосов и занял второе место, чуть-чуть уступив Василию Иголкину, который набрал 45,3%.

В спецвыпуске проекта Саид рассказал, что ему очень помогала мама.

«Вся семья меня поддерживала, особенно мама. Она мой педагог по вокалу», — отметил юный певец.

По его словам, он не расстроился из-за второго места. Финалист подчеркнул, что чувствует радость и веселье и никогда не унывает.