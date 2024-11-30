Горящий мечтой нахимовец. Что известно о победителе шоу «Голос.Дети»

Мечта о флоте

Артист родился в Санкт-Петербурге 25 мая 2012 года и увлекся музыкой уже с раннего детства. Когда мальчику было три года, он увидел здание Нахимовского военно-морского училища и загорелся мечтой стать моряком. Талантливый ребенок пообещал родителям в будущем проявить себя на службе и получить звание генерала. Помимо музыки, Василий занимался хоккеем, собирал модели кораблей и много читал. В 2023 году он на шаг приблизился к своей мечте, став нахимовцем.

У юного певца есть брат и сестра, которые поддерживают его в творчестве. Отец мальчика Виктор тоже увлекается музыкой, а мать Милана работает фотографом. Она активно развивала патриотический проект «Дети поют» и вместе с другими родителями снимала музыкальные ролики про детей.

Петербурженка рассказывала, что в ее семье никогда не было моряков, но сын всегда просил покупать ему не футболки, а тельняшки. До шоу «Голос. Дети» мальчик выступал и на других конкурсах. Например, он участвовал в благотворительном проекте по сбору средств для строительства храма.

Через тернии к звездам

Путь к славе не давался Василию Иголкину легко — чтобы попасть на шоу, потребовалось целых три попытки. В итоге мальчик прошел на проект, исполнив песню «Этот большой мир» на слепых прослушиваниях. Решающий голос за артиста отдал Дима Билан, нажав на кнопку всего за несколько секунд до конца выступления. Позже Василий признался, что хотел попасть именно в команду победителя «Евровидения».

За время шоу нахимовец исполнил хиты «Прекрасное далеко» из «Гостьи из будущего», «Дожди» Игоря Корнелюка и «Журавли» Марка Бернеса. Победу в финале ему принесла песня «Синяя вечность» Муслима Магомаева, за которую он получил 45,3% голосов, опередив Саида Галиуллина и Арину Точилову.

Победитель рассказал в интервью Первому каналу, что не оставит свою мечту стать моряком и продолжит учиться.