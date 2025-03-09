Сегодня 01:41 Мучается и просит оставить. Что произошло со звездой «Гусарской баллады» Ларисой Голубкиной 0 0 0 Фото: www.globallookpress.com Знаменитости

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Имя Ларисы Голубкиной навсегда вписано в анналы советского кинематографа. Путь к славе, завидный брак с Андреем Мироновым — за этими яркими кадрами скрывались сложные повороты судьбы: любовь, предательства, трагедии и громкие скандалы. Как сложилась судьба одной из самых ярких звезд СССР, почему ее бросили в пансионате и что Голубкина сказала о сбежавших из России — в материале 360.ru.

Способная с пеленок Лариса Голубкина появилась на свет 9 марта 1940 года в Москве, когда страна еще не оправилась от тревожных известий накануне войны. Семья была самой обычной: папа — военный, мама — домохозяйка. Будущая актриса росла любознательной и тянулась к музыке. Едва научившись говорить, она уже подпевала патефонным записям и могла разучить любую мелодию на слух. В школе Лариса совмещала уроки с музыкальными кружками, занималась вокалом и обучалась игре на фортепиано. Пока сверстники гоняли мяч во дворе, маленькая «артистка» оттачивала ноты и пропадала на репетициях. Такой упорный труд не прошел даром: к моменту выпуска из школы она уже была вполне готова покорять творческие вершины. Судьбоносный ГИТИС Когда пришла пора выбирать профессию, Голубкина без колебаний отправилась в Государственный институт театрального искусства (ГИТИС). Ее талант заметили сразу: преподаватели хвалили голос, яркую внешность и серьезное отношение к делу. Благодаря музыкальной базе у девушки возникли все шансы стать «многостаночницей» — и в драме преуспеть, и заодно петь на любой сцене. Учиться приходилось много и упорно, но уже на первом курсе настойчивость и дисциплина Ларисы сделали ее одной из ярчайших студенток потока. Это вскоре принесло сказочные плоды, ведь судьба бросила ее в самую гущу событий, когда совсем юной девушке предложили роль, которая перевернет всю жизнь.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Как «Гусарская баллада» сделала Голубкину легендой Настоящий триумф пришел к Ларисе Голубкиной в 1962 году, когда она, будучи студенткой второго курса ГИТИСа, получила главную роль в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Ее Шурочка Азарова — дерзкая и очаровательная девушка в гусарском мундире — покорила миллионы зрителей. На пробах Лариса обошла таких конкуренток, как Людмила Гурченко и Алиса Фрейндлих, что стало сенсацией.

Ребята с моего курса снимались на «Мосфильме» в массовке. Кто-то их спросил, нет ли на курсе девочки, которая может потянуть такую роль. Они сказали: Голубкина! <…> Когда на пробах я надела маскарадный мундир корнета, то у всех было впечатление, что я в нем родилась. <…> Во мне был тот девичий, подростковый задор, когда все горит внутри. Это видно на экране. Лариса Голубкина Актриса

Фильм стал настоящим хитом. Голубкина в одночасье превратилась в звезду всесоюзного масштаба. После этого ее карьера стремительно пошла вверх. В 1965 году она снялась в комедии «Дайте жалобную книгу», в 1966-м — в «Сказке о царе Салтане», а в 1968–1971 годах сыграла медсестру Зою в масштабной киноэпопее «Освобождение». Однако Лариса часто отказывалась от ролей, если считала их недостаточно глубокими, что порой тормозило ее путь в кино. Талант в тени зависти В 1964 году, окончив ГИТИС, Голубкина поступила в труппу Центрального академического театра Советской Армии (ЦАТРА). Ее дебютными спектаклями стали «Солдат и Ева» и «Ринальдо идет в бой». Но театральная карьера складывалась непросто: старшие коллеги завидовали ее взлету и оттесняли на вторые роли. В ответ Лариса однажды сыграла 106-летнюю старуху в постановке, чтобы доказать, что ее талант не ограничивается амплуа юных героинь. Страсть и разбитое сердце Личная жизнь Ларисы Голубкиной была полна драм. В 1969 году она начала отношения с Николаем Щербинским-Арсеньевым, сценаристом и писателем. В 1973 году у пары родилась дочь Мария, но уже через год союз распался: Николай оказался не готов к семейным обязанностям. Позже в прессе появились слухи, что настоящим отцом Марии мог быть режиссер Владимир Досталь, с которым у Ларисы был краткий роман в те годы.

Фото: РИА «Новости»

Встреча с Андреем Мироновым В 1977 году Голубкина вышла замуж за Андрея Миронова — актера, чья харизма покорила весь Советский Союз. К тому моменту вместе они жили уже около трех лет. Их брак казался сказкой: красивая актриса и любимец публики выглядели идеальной парой. «Встретились мы юнцами — в 22 года. А сошлись много лет позже, когда кое-что уже хлебнули: и он хлебнул, и я», — рассказывала Лариса Голубкина. Однако за кулисами все было иначе. Миронов не скрывал своих многочисленных романов, включая связь с актрисой Екатериной Градовой, матерью его первой дочери. Лариса терпела измены, чтобы сохранить семью, но в 1987 году ее жизнь рухнула: Миронов умер от инсульта прямо на сцене театра во время спектакля «Женитьба Фигаро». После его смерти Лариса больше не связывала себя узами брака. Тайная дочь Андрея Миронова История с дочерью Ларисы, Марией, позднее оказалась еще сложнее. Сценарист Щербинский-Арсеньев в 2004 году заявил, что никогда с дочерью не общался. Сама Мария уже летом 2024 года сделала шокирующее признание — рассказала, что ее настоящим биологическим отцом был Андрей Миронов.

Фото: Alexander Keltik/Russian Look / www.globallookpress.com

Андрей Миронов — мой биологический отец. Когда мне было 10 лет, папа спустил с лестницы одну из своих поклонниц, дежуривших в подъезде нашего дома, за то, что она сказала, будто бы он не мой отец. Мария Голубкина Актриса

Первые тревожные сигналы С годами напряженная работа и гастрольные графики не могли не сказаться на здоровье актрисы. Различные источники писали, что у нее возникли возрастные проблемы: боли в суставах и спине, общее истощение после долгих лет на сцене. В одной из редких бесед Лариса Ивановна признавалась, что с возрастом все тяжелее держать форму, особенно если продолжаешь выходить в свет и общаться с большой публикой. Официальных медицинских отчетов, конечно, никто не публиковал, но фанаты заметили, что Голубкина стала реже показываться на публике. Именно в это время пресса начала обсуждать слухи о том, что «актриса нуждается в особом уходе». Впрочем, сама артистка все слухи упорно опровергала — очевидно, не желая лишнего внимания прессы.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Страшный диагноз В 2014 году Голубкиной диагностировали онкологическое заболевание. Первые курсы химиотерапии актриса прошла только в 2022 году, она добилась ремиссии. Однако позднее недуг вновь начал прогрессировать. Сама Лариса Голубкина в 2023 году рассказывала, что чувствует себя нормально. Источники Telegram-канала Mash годом спустя заявили, что актрисе присвоили паллиативный статус заболевания и признали неизлечимо больной. Почему актрису сдали в пансионат Дочь артистки Мария в беседе с прессой рассказала, что последние девять лет Лариса Голубкина живет в пансионате в Подмосковье. Она добавила, что актрисе становится только хуже. Актриса осталась практически без волос и с трудом встает с постели. Сам пансионат Мария назвала «элитным». «Я бы назвала это шикарным отелем. Там номера, трехразовое питание. Там месяц стоит 200 тысяч рублей, у меня таких денег нет, ей помогает Дом актера, это же мама», — сказала Мария Голубкина. Как Лариса Голубкина высказалась о сбежавших из России После начала специальной военной операции многие отечественные артисты высказались по поводу коллег, которые покинули Россию. Лариса Голубкина в беседе с kp.ru никого осуждать не стала. Артистка объяснила, что было бы слишком просто строго разделить всех на предателей и патриотов. По ее мнению, в данной ситуации разделение было другим — «На тех, кто выгадал от этой ситуации, и тех, кто прогадал».

Но судить-рядить я никого не хочу. Потому что, как уже сказала, занимаюсь своим перевоспитанием. Кто-то назовет это хитростью. Но я не хитрю. Действительно, основная масса людей сегодня думает не о высоких идеях, а о себе, о своей жизни, о своем достатке, о квартирах, машинах. Лариса Голубкина

Эти слова вызвали бурю обсуждений: одни обвинили актрису в двуличии, другие поддержали за сдержанность.

Фото: РИА «Новости»

Отказывается от помощи близких? В январе 2025 года Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники сообщил, что звезде «Гусарской баллады» потребовалась экстренная помощь врачей. По сведениям собеседников издания, артистка стремительно теряет вес на фоне онкологии и не встает с постели. Она также отказалась принимать помощь родственников. Родственники знаменитой актрисы стараются не выносить информацию о ее состоянии в публичное поле. В конце-концов, каждый человек имеет право на личную жизнь.